Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.
Zusammenfassung:
ad pepper media (APM) hat den Bericht zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen entsprachen den vorläufigen Kennzahlen. Mit einem EBITDA von €3,1 Mio. im ersten Halbjahr ist das Online-Marketing-Unternehmen auf gutem Weg, die Guidance für 2026 (€6,5 Mio. bis €7,5 Mio.) zu erreichen, da das vierte Quartal das mit Abstand stärkste Quartal des Jahres ist. Eine hohe Netto-Liquidität bietet reichlich finanziellen Spielraum für weitere M&A-Aktivitäten. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5, und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 89%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: APM_GR-2026-08-25_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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