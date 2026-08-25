Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH



25.08.2026 / 10:15 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V. Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 25.08.2026 Target price: 5,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.



Zusammenfassung:

ad pepper media (APM) hat den Bericht zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen entsprachen den vorläufigen Kennzahlen. Mit einem EBITDA von €3,1 Mio. im ersten Halbjahr ist das Online-Marketing-Unternehmen auf gutem Weg, die Guidance für 2026 (€6,5 Mio. bis €7,5 Mio.) zu erreichen, da das vierte Quartal das mit Abstand stärkste Quartal des Jahres ist. Eine hohe Netto-Liquidität bietet reichlich finanziellen Spielraum für weitere M&A-Aktivitäten. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5, und wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 89%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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Herr Gaurav Tiwari

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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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