EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite der AFM (niederländische Authority for FinancialMarkets) veröffentlicht wurde.
Date of transaction: 07 Sep 2026
Person obliged to notify: N.R. Rentrop
Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.
Registration Chamber of Commerce: 27182121
Place of residence: AMSTERDAM
Distribution in numbers
08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
|LEI Code:
|52990050T51W55KK4X45
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2395744 08.09.2026 CET/CEST
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