Auf dem Investoren-Call Ende Juli zur Vorlage der Halbjahreszahlen 2026 von ad pepper media International (HIER) war es eines der zentralen Themen auf den Aktienkurs: Demnach hatte First Berlin kurz vor der Zahlenbekanntgabe eine finale Umplatzierung von ad pepper-Aktien aus der Solute-Transaktion vorgenommen. An wen genau die Stücke damals gegangen sind, vermochte CEO Jens Körner damals nicht zu sagen. Aus First Berlin-Kreisen hieß es lediglich, dass die Aktien an "stabile Hände" verkauft wurden. Das ist insofern wichtig, weil der potenzielle Aktienüberhang über viele Quartale ein Belastungsfaktor für den ad pepper-Chart war. Bekannt war bislang nur, dass der Investor Norman Rentrop bei einer früheren Charge signifikant zugegriffen hat und so auf einen Bestand von 1.788.608 Aktien - entsprechend einem Anteil von 7,01 Prozent - gekommen war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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