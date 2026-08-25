Köln (ots) -Ein September voller Streaming-Highlights: Mit "Die Flodders" feiert eine echte Kultfamilie ihr Comeback auf RTL+. Dazu gibt es mit "Dune: Part Two", "28 Years Later" und "Top Gun: Maverick" großes Kino, neue Serien- und Reality-Starts, jede Menge Live-Sport und ein besonderes Live-Event: Beim "HeidiFest" lädt Heidi Klum ins Münchner Hofbräuhaus und eröffnet gemeinsam mit prominenten Gästen die Oktoberfest-Saison.Die Highlights im Überblick:FilmeNeu seit August: "The BeeKeeper"Neu seit August: "50 Shades of Grey - Gefährliche Liebe"Neu seit August: "50 Shades of Grey - Befreite Lust"Neu seit August: "50 Shades of Grey - Geheimes Verlangen" 1. September: "Dune"1. September: "Venom"1. September: "Venom: Let There Be Carnage"1. September: "New Kids Turbo"1. September: "New Kids Nitro"1. September: "Sex and the City - Der Film"1. September: "Sex and the City 2"2. September: "Eine Million Minuten"15. September: "Rubinrot"15. September: "Saphirblau"15. September: "Smaragdgrün"15. September: "Conjuring - Die Heimsuchung"15. September: "Conjuring 2"15. September: "Conjuring 3: Im Bann des Teufels"16. September: "Dune: Part Two"19. September: "28 Weeks Later"19. September: "28 Years Later", exklusiv19. September: "28 Days Later"26. September: "Karate Kid"26. September: "Karate Kid Legends"26. September: "Karate Kid II"26. September: "Karate Kid III"26. September: "Karate Kid (2010)"27. September: "Top Gun Maverick"Serien3. September: "Die Flodders", RTL+ Original, auch bei Sky & WOW10. September: "Brilliant Minds", Staffel 2, 2. Teil, exklusiv22. September: "Dark Winds - Der Wind des Bösen", Staffel 4, auch bei RTL Crime26. September: "Der Pass", Staffel 1-3, Sky OriginalReality1. September: "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", Staffel 1, Sky Original22. September: "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", Staffel 2, Sky Original, wöchentlich eine neue FolgeDokumentationenNeu seit August: "TOYBOYS - SIXX PAXX UNCUT", 4 Folgen, RTL+ Original1. September: "11. September - Was vom Terror übrig blieb" Kids1. September: "Die Schule der magischen Tiere 2"1. September: "Checker Tobi - Die heimliche Herrscherin der Erde", exklusiv1. September: "Go Wild! Mission Wildnis", Staffel 1-44. September: "Ninjago - Aufstieg der Drachen", Staffel 4 Part 215. September: "Paddington", auch bei RTL Super15. September: "Paddington 2"15. September: "Paddington in Peru", exklusiv25. September: "Dragon Ball Daima", auch bei TOGGOLive-Sport:1. September: DFB-Pokal, 1. Runde:HEBC Hamburg - Borussia Dortmund, auch bei RTL & Sky/Wow2. September: DFB-Pokal, 1. Runde:VfL Osnabrück - Bayern München, auch bei Sky/Wow5. September: Formel 1: Großer Preis von Italien - Qualifying, auch bei RTL & Sky/Wow5. September: 2. Bundesliga, 4. Spieltag: Dynamo Dresden - VfL Bochum, auch bei NITRO & Sky/Wow6. September: Premier League, 3. Spieltag: FC Everton - Manchester United, auch bei Sky/Wow6. September: WEC: Lone Star Le Mans10. September (ab 2:10 Uhr): NFL, Week 1: Season Opener: New England Patriots at Seattle Seahawks, auch bei RTL & Sky/Wow12. September: Oktagon 93: Brünn12. September: 2. Bundesliga, 5. Spieltag: FC St. Pauli - VfL Wolfsburg, auch bei RTL & Sky/Wow12. September: Premier League, 4. Spieltag: AFC Sunderland - FC Arsenal, auch bei Sky/Wow12. September: Formel 1: Großer Preis von Spanien - Qualifying, auch bei RTL & Sky/Wow13. September: Formel 1: Großer Preis von Spanien - Rennen, auch bei RTL & Sky/Wow13. September: NFL, Week 1: Die Sky NFL-Konferenz, auch bei NITRO & Sky/Wow13. September: NFL, Week 1: Buffalo Bills at Houston Texans, auch bei RTL13. September: NFL, Week 1: Washington Commanders at Philadelphia Eagles, auch bei RTL13. September: NFL, Week 1: New Orleans Saints at Detroit Lions14. September (2:20 Uhr): NFL, Week 1: Sunday Night Football: Dallas Cowboys at New York Giants, auch bei RTL & Sky/Wow15. September (2:15 Uhr): NFL, Week 1: Monday Night Football: Denver Broncos at Kansas City Chiefs, auch bei RTL & Sky/Wow16./17. September: UEFA Europa League, Matchday 1, auch bei Sky/Wow18.-22. September: NFL, Week 2, Spiele TBA auch bei RTL, NITRO & Sky/Wow19. September: 2. Bundesliga, 6. Spieltag: Dynamo Dresden - Hertha BSC, auch bei RTL & Sky/Wow19. September: Premier League, 5.Spieltag: Brighton & HoveAlbion- FC Arsenal, auch bei Sky/Wow24. September: UEFA Nations League, 1. Spieltag: Niederlande - Deutschland, auch bei RTL25.-29. September: NFL, Week 3, Spiele TBA auch bei RTL, NITRO & Sky/Wow25. September: Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan - Qualifying, auch bei Sky/Wow26. September: Oktagon 94:Frankfurt, ab 22:45 Uhr auch bei RTL27. September: WEC: 6 Stunden von Fuji27. September: BMW Berlin Marathon, auch bei RTLTV-Highlights in der PreviewSeit 25 August: "Das Sommerhaus der Stars", dienstags RTL+, bei RTL ab 8.9.15. September: "Die Stefan Raab Show", dienstags RTL+, donnerstags bei RTL (ab 17.9) & RTL+Live-Events10. September: "LIVE: Bertelsmann Party 2026"17. September: "HeidiFest"Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:3.9.: "Die Flodders", RTL+ Original, auch bei Sky & WOWSie sind laut, unangepasst, herrlich respektlos und endlich zurück: Die Flodders! 40 Jahre nach dem ersten Kultfilm sorgt die wohl berühmteste Chaosfamilie der Niederlande wieder für Aufruhr. Mit dabei ist auch Tatjana Simic, die als Kees Flodder bereits in den legendären Originalfilmen Kultstatus erlangte und nun als Kees Senior an der Spitze der Familie zurückkehrt. Gemeinsam mit einer neuen Generation liebenswerter Chaoten zieht sie ausgerechnet in das geschniegeltste Nobelviertel des Landes. Dort treffen Matcha-Bars, Mähroboter und moralische Überlegenheit auf Improvisationstalent, schrägen Humor und maximalen Familienwahnsinn. Alle sechs Folgen der turbulenten Comedyserie laufen am Donnerstag, 3. September, ab 20:15 Uhr in einer Eventprogrammierung bei RTL. Zeitgleich startet die Serie auf RTL+ sowie bei WOW. Am 6. September beginnt die Ausstrahlung bei Sky.Pressemitteilung (https://media.rtl.com/meldung/Anarchie-trifft-Vorstadtidylle-Die-Flodders-sind-zurueck/)10.9.: "Brilliant Minds", Staffel 2, 2. Teil, exklusivNeue Fälle, neue Konflikte und ein Arzt, der selbst ins Wanken gerät: In Staffel zwei von "Brilliant Minds" nehmen die Ereignisse eine düsterere Wendung. Während Dr. Oliver Wolf (Zachary Quinto) mit seinen eigenen Grenzen ringt, bringt Dr. Amelia Frederick (Bellamy Young) als neue Gegenspielerin die Dynamik des Teams gehörig durcheinander.17.9.: "HeidiFest"Heidi Klum feiert offiziell ihre erste große Primetime-Show bei RTL und auf RTL+. Am Donnerstag, 17. September, lädt sie zum "HeidiFest" ins Münchner Hofbräuhaus. Gemeinsam mit ihrer Familie und exklusiv geladenen Gästen eröffnet sie die Oktoberfest-Saison - mit Blasmusik, bekannten Hits und einem großen Fest, das dieses Jahr noch lauter und noch größer wird.Pressemitteilung (https://media.rtl.com/meldung/Heidi-ist-zurueck-wo-1992-alles-begann-bei-RTL/)22.9.: "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", Staffel 2, Sky Original, wöchentlich eine FolgeZwischen Hannover und Dubai; zwischen Neuanfängen und Patchwork-Drama - Herzlich Willkommen zurück bei der Familie Koc/Ochsenknecht. Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September auf Sky und Sky X. In sechs neuen Episoden gibt das Duo erneut private Einblicke in ihren Alltag mit der gemeinsamen Tochter Snow und das jeweilige Leben der beiden TV-Stars.Pressemitteilung (https://media.rtl.com/meldung/Yeliz-Jimi-We-Are-Family-startet-am-22.-September-in-die-zweite-Staffel-auf-Sky-und-Sky-X/)Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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