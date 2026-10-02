Frankfurt am Main (ots) -Der Aufsichtsrat der AGF Videoforschung hat Frank Vogel zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Vogel ist CEO der Ad Alliance und verantwortet seit Juni 2026 die gesamte Vermarktung von RTL Deutschland einschließlich Sky. Den Vorsitz des AGF-Aufsichtsrats hat weiterhin Matthias Eckert (Hessischer Rundfunk) inne. Vogel folgt in der Funktion auf Carsten Schwecke (ehemals RTL Deutschland), der im Frühjahr aus dem Amt ausgeschieden ist.Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, erklärt: "Mit Frank Vogel übernimmt ein ausgewiesener Kenner des Werbe- und Bewegtbildmarkts zusätzliche Verantwortung im Aufsichtsrat der AGF. Die kommenden Monate sind für die Weiterentwicklung unserer Messsysteme und Standards von zentraler Bedeutung. Seine Erfahrung in Vermarktung und Marktforschung ist für diese Entwicklung sehr wertvoll. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Matthias Eckert und Frank Vogel."Frank Vogel, CEO Ad Alliance und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der AGF Videoforschung: "Medienmärkte verändern sich und mit ihnen die Anforderungen an Messung. Für mich ist klar: Je vielfältiger der Markt wird, desto wichtiger wird Vergleichbarkeit. Die AGF schafft dafür eine gemeinsame, verlässliche Grundlage. Jetzt geht es darum, diese Stärke in die Zukunft zu übersetzen und die Messung konsequent für einen konvergenten Bewegtbild- und Werbemarkt weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, diesen Weg in meiner neuen Rolle künftig noch intensiver zu begleiten."Frank Vogel führt die Ad Alliance seit Juni 2022. Seit Juni 2026 trägt er die Gesamtverantwortung für die nationale Vermarktung einschließlich Sky, die internationale Vermarktung über RTL AdAlliance sowie die strategische Weiterentwicklung des AdTech-Geschäfts. Der studierte Psychologe verfügt über langjährige Erfahrung in Media, Vermarktung, Marktforschung und Werbewirkung und war zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei Gruner + Jahr tätig.Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.Pressekontakt:AGF VIDEOFORSCHUNG GMBHGärtnerweg 4-8D-60322 Frankfurt am MainT +49 69 955 260-55F +49 69 955 260-60presse@agf.de | www.agf.deOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105855/6363579