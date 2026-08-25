Ein Börsentag, der die Märkte bewegen könnte: Tech-Giganten öffnen ihre Bücher - Anleger sollten heute wachsam bleiben.Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Tech-Branche: Nach US-Börsenschluss präsentieren Nvidia, Salesforce und HP Inc. ihre Quartalsergebnisse - die Zahlen des Chipriesen Nvidia dürften dabei die stärksten Impulse setzen, gilt er doch als Gradmesser für den weltweiten KI-Boom. Tagsüber richtet sich der Blick nach Deutschland, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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