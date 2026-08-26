Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 26.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
NurExone Biologic: Der CEO legt die Karten auf den Tisch!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: DTR0CK | ISIN: DE000DTR0CK8 | Ticker-Symbol: DTG
Xetra
25.08.26 | 17:35
46,990 Euro
+1,34 % +0,620
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
Europa 600
1-Jahres-Chart
DAIMLER TRUCK HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
46,98047,28007:30
47,02047,24007:30
Small- & Micro Cap Investment
26.08.2026 06:22 Uhr
232 Leser
Artikel bewerten:
(1)

112 Lkw bestellt, 714.000 Kilometer gefahren: Kann die Umrüstung von Diesel-Lkw die Dekarbonisierung beschleunigen?

Anzeige / Werbung

Über Jahrzehnte bestand die wichtigste Aufgabe der Logistikbranche darin, immer mehr Waren möglichst effizient zu transportieren. Heute kommt eine zweite Herausforderung hinzu: Der Schwerlastverkehr muss seine CO2-Emissionen deutlich reduzieren, ohne dass die Wirtschaftlichkeit der Flotten darunter leidet.

Genau hier liegt das Dilemma. Hersteller investieren Milliarden in neue batterieelektrische Lkw, Regierungen bauen Ladeinfrastruktur aus und verschärfen Emissionsvorgaben. Gleichzeitig befinden sich Millionen funktionsfähiger Diesel-Lkw auf den Straßen. Sie alle vorzeitig durch neue Fahrzeuge zu ersetzen, wäre mit erheblichen Investitionen verbunden.

Damit rückt neben dem Neukauf eine weitere Möglichkeit in den Fokus: die Elektrifizierung bestehender Lkw. Das australische Unternehmen Janus Electric hat bei diesem Ansatz inzwischen neue kommerzielle und operative Meilensteine erreicht.

Daimler und Volvo treiben den Wandel voran

Die großen Hersteller haben längst auf die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs reagiert. Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) erweitert sein Angebot batterieelektrischer Nutzfahrzeuge in Europa und Nordamerika. Auch Volvo AB (ISIN: SE0021628898) investiert stark in elektrische Antriebe.

Parallel entstehen Milliardeninvestitionen in die notwendige Ladeinfrastruktur. Deutschland beispielsweise stellt über vier Jahre 1 Mrd. Euro zur Förderung von Ladeinfrastruktur für batterieelektrische schwere Nutzfahrzeuge bereit.

Die Richtung ist damit klar. Dennoch bleibt für Flottenbetreiber die Frage, wie die Transformation wirtschaftlich umgesetzt werden kann.

Ein funktionierender Diesel-Lkw kann noch viele Jahre Nutzungsdauer vor sich haben. Wird er vorzeitig ausgemustert, muss nicht nur ein neues Fahrzeug finanziert werden - ein bestehendes produktives Wirtschaftsgut verliert zugleich einen Teil seiner wirtschaftlichen Lebensdauer.

Muss ein funktionierender Lkw wirklich ersetzt werden?

Hier setzt Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) an.

Janus produziert nicht primär komplette neue Elektro-Lkw. Stattdessen werden bestehende Diesel-Lkw der Klassen 6 bis 8 auf batterieelektrischen Antrieb umgerüstet. Die Plattform verbindet den elektrischen Antriebsstrang mit austauschbaren Batterien, Charge & Change-Stationen sowie Flotten- und Energiemanagement.

Nach den vom Unternehmen bereitgestellten Angaben dauert eine typische Umrüstung rund sechs Tage.

Auch bei den Kosten soll sich ein deutlicher Unterschied ergeben. Janus nennt indikative Umrüstungskosten von etwa 150.000 bis 175.000 AUD, abhängig von Fahrzeug, Antrieb und Konfiguration. Für einen neuen batterieelektrischen Schwerlast-Lkw nennt das Unternehmen im Vergleich etwa 500.000 bis 900.000 AUD.

Dabei handelt es sich ausdrücklich um indikative Unternehmensangaben und nicht um einen unabhängigen branchenweiten Preisvergleich. Dennoch verdeutlichen sie die wirtschaftliche Idee hinter dem Modell: Nicht der gesamte Lkw wird ersetzt, sondern sein Antrieb.

Vier Minuten für einen Batteriewechsel

Die Umrüstung ist jedoch nur ein Teil der Strategie.

Gerade bei intensiv genutzten Lkw kann Ladezeit teuer sein. Deshalb setzt Janus auf austauschbare Batterien. Ein Batteriewechsel soll nach Unternehmensangaben in ungefähr vier Minuten möglich sein.

Die entladene Batterie wird anschließend separat geladen, während der Lkw mit einer geladenen Batterie weiterfahren kann.

Janus positioniert dieses Modell nicht als Lösung für jeden Lkw. Fahrzeuge im Einschichtbetrieb können weiterhin über Nacht im Depot geladen werden. Batteriewechsel sollen vor allem dort Vorteile bieten, wo eine hohe Fahrzeugauslastung und geringe Standzeiten entscheidend sind.

Inzwischen gibt es deutlich mehr Betriebsdaten als noch zu Beginn der Kommerzialisierung. Janus-Lkw haben nach Unternehmensangaben mehr als 714.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.330 MWh Energie genutzt und mehr als 3.800 Batteriewechsel absolviert.

Zum Vergleich für deutsche Anleger: Die gefahrenen Batteriewechsel entsprechen nach Berechnungen des Unternehmens ungefähr 1.900 Fahrten zwischen Frankfurt und Hamburg.

112 Aufträge in Nordamerika

Entscheidend für die Investmentstory ist nun jedoch weniger die technische Demonstration als die kommerzielle Skalierung.

Im Juli meldete Janus neue US-Aufträge im Umfang von rund 55 Mio. AUD. Das gesamte US-Auftragsbuch umfasst inzwischen 87 Lkw-Umrüstungen, 100 Batteriepacks und einen Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. AUD bei fünf Flottenkunden.

Besonders interessant ist Ability Tri-Modal. Der erste US-Kunde erhöhte seine ursprüngliche Bestellung von vier auf insgesamt 20 Umrüstungen. Hinzu kamen Aufträge von Golden State Express, WEHACO, Tradelink Transport und King Fio Trucking.

Zusammen mit 25 geplanten Umrüstungen in Kanada kommt Janus damit auf 112 nordamerikanische Konvertierungen. Bei Kanada ist allerdings zu differenzieren: Die erste verbindliche kommerzielle Phase umfasst fünf Umrüstungen, 15 Batteriepacks und zwei Ladestationen. Weitere 20 Umrüstungen sind als stufenweiser Ausbau vorgesehen und vom Erfolg der ersten Phase abhängig.

Auch die kalifornischen Aufträge sind an die erfolgreiche Gewährung relevanter staatlicher Fördermittel gekoppelt. Produktion und Auslieferung sollen im vierten Quartal 2026 beginnen und sich über 2027 erstrecken.

Mehr Nutzlast, niedrigere Umrüstungskosten

Parallel entwickelt Janus seine Technologie weiter.

Der neue JCM540 Light-Antriebsstrang ist nach Unternehmensangaben 400 Kilogramm leichter als die bisherige Heavy-Duty-Konfiguration. Zusammen mit dem neuen JBS650-Batteriesystem sollen dadurch bis zu 900 Kilogramm zusätzliche Nutzlast möglich sein.

Die Batterie soll zudem eine um 12% verbesserte Reichweite bieten. Gleichzeitig reduziert der leichtere Antrieb nach Angaben von Janus den Umrüstungspreis um rund 20.000 AUD. Das System richtet sich insbesondere an den klassischen Fernverkehr, regionale Transporte und Hafenlogistik mit Gesamtgewichten von bis zu 70 Tonnen.

Jetzt muss Janus die Skalierung beweisen

Die Ausgangslage hat sich damit verändert. Aus einer Technologiegeschichte wird zunehmend eine Kommerzialisierungsgeschichte.

Das reduziert jedoch nicht die Risiken. Janus bleibt ein Small Cap in einer kapitalintensiven Branche. Das Unternehmen muss seine nordamerikanischen Aufträge erfolgreich ausliefern, Produktionskapazitäten aufbauen und zeigen, dass sich Batteriewechselstationen bei steigenden Fahrzeugzahlen wirtschaftlich betreiben lassen. Zudem spielen staatliche Förderprogramme bei Teilen des US-Auftragsbuchs eine wichtige Rolle.

Doch genau darin liegt auch der nächste mögliche Katalysator.

Daimler Truck, Volvo und andere Hersteller zeigen, dass die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs längst begonnen hat. Die entscheidende Frage lautet zunehmend, wie sie möglichst wirtschaftlich umgesetzt werden kann.

112 nordamerikanische Umrüstungen im Auftragsbuch, mehr als 714.000 gefahrene Kilometer und über 3.800 Batteriewechsel zeigen, dass Janus inzwischen über mehr als nur ein technisches Konzept verfügt. Nun muss das Unternehmen beweisen, dass aus diesen ersten Erfolgen ein skalierbares Geschäftsmodell werden kann.

Bild-Boerse

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

Quellen
https://www.electrive.com/2026/07/29/acea-reports-strong-growth-for-el …
https://www.resources.org/common-resources/why-are-electric-truck-pric …
https://news.exeter.ac.uk/faculty-of-environment-science-and-economy/e …
https://www.acea.auto/files/ACEA_preliminary_CO2_baseline_heavy-duty_v …
https://www.ttnews.com/articles/class-8-ev-trucks-price-rise
https://januselectric.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Janus Electric Limited oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Janus Electric" oder "Nebenwerte".

Janus Electric Holdings Limited
Land: Australien
ISIN: AU0000395626
https://januselectric.com/

Disclaimer/Risikohinweis Janus Electric Limited
Interessenkonflikte: Mit Janus Electric existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Janus Electric. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Janus Electric können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Janus Electric einsehen: https://januselectric.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Janus Electric vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 112 Lkw bestellt, 714.000 Kilometer gefahren: Kann die Umrüstung von Diesel-Lkw die Dekarbonisierung beschleunigen? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000DTR0CK8,SE0021628898,AU0000395626

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.