112 Lkw bestellt, 714.000 Kilometer gefahren: Kann die Umrüstung von Diesel-Lkw die Dekarbonisierung beschleunigen?

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Über Jahrzehnte bestand die wichtigste Aufgabe der Logistikbranche darin, immer mehr Waren möglichst effizient zu transportieren. Heute kommt eine zweite Herausforderung hinzu: Der Schwerlastverkehr muss seine CO2-Emissionen deutlich reduzieren, ohne dass die Wirtschaftlichkeit der Flotten darunter leidet.

Genau hier liegt das Dilemma. Hersteller investieren Milliarden in neue batterieelektrische Lkw, Regierungen bauen Ladeinfrastruktur aus und verschärfen Emissionsvorgaben. Gleichzeitig befinden sich Millionen funktionsfähiger Diesel-Lkw auf den Straßen. Sie alle vorzeitig durch neue Fahrzeuge zu ersetzen, wäre mit erheblichen Investitionen verbunden.

Damit rückt neben dem Neukauf eine weitere Möglichkeit in den Fokus: die Elektrifizierung bestehender Lkw. Das australische Unternehmen Janus Electric hat bei diesem Ansatz inzwischen neue kommerzielle und operative Meilensteine erreicht.

Daimler und Volvo treiben den Wandel voran

Die großen Hersteller haben längst auf die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs reagiert. Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) erweitert sein Angebot batterieelektrischer Nutzfahrzeuge in Europa und Nordamerika. Auch Volvo AB (ISIN: SE0021628898) investiert stark in elektrische Antriebe.

Parallel entstehen Milliardeninvestitionen in die notwendige Ladeinfrastruktur. Deutschland beispielsweise stellt über vier Jahre 1 Mrd. Euro zur Förderung von Ladeinfrastruktur für batterieelektrische schwere Nutzfahrzeuge bereit.

Die Richtung ist damit klar. Dennoch bleibt für Flottenbetreiber die Frage, wie die Transformation wirtschaftlich umgesetzt werden kann.

Ein funktionierender Diesel-Lkw kann noch viele Jahre Nutzungsdauer vor sich haben. Wird er vorzeitig ausgemustert, muss nicht nur ein neues Fahrzeug finanziert werden - ein bestehendes produktives Wirtschaftsgut verliert zugleich einen Teil seiner wirtschaftlichen Lebensdauer.

Muss ein funktionierender Lkw wirklich ersetzt werden?

Hier setzt Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) an.

Janus produziert nicht primär komplette neue Elektro-Lkw. Stattdessen werden bestehende Diesel-Lkw der Klassen 6 bis 8 auf batterieelektrischen Antrieb umgerüstet. Die Plattform verbindet den elektrischen Antriebsstrang mit austauschbaren Batterien, Charge & Change-Stationen sowie Flotten- und Energiemanagement.

Nach den vom Unternehmen bereitgestellten Angaben dauert eine typische Umrüstung rund sechs Tage.

Auch bei den Kosten soll sich ein deutlicher Unterschied ergeben. Janus nennt indikative Umrüstungskosten von etwa 150.000 bis 175.000 AUD, abhängig von Fahrzeug, Antrieb und Konfiguration. Für einen neuen batterieelektrischen Schwerlast-Lkw nennt das Unternehmen im Vergleich etwa 500.000 bis 900.000 AUD.

Dabei handelt es sich ausdrücklich um indikative Unternehmensangaben und nicht um einen unabhängigen branchenweiten Preisvergleich. Dennoch verdeutlichen sie die wirtschaftliche Idee hinter dem Modell: Nicht der gesamte Lkw wird ersetzt, sondern sein Antrieb.

Vier Minuten für einen Batteriewechsel

Die Umrüstung ist jedoch nur ein Teil der Strategie.

Gerade bei intensiv genutzten Lkw kann Ladezeit teuer sein. Deshalb setzt Janus auf austauschbare Batterien. Ein Batteriewechsel soll nach Unternehmensangaben in ungefähr vier Minuten möglich sein.

Die entladene Batterie wird anschließend separat geladen, während der Lkw mit einer geladenen Batterie weiterfahren kann.

Janus positioniert dieses Modell nicht als Lösung für jeden Lkw. Fahrzeuge im Einschichtbetrieb können weiterhin über Nacht im Depot geladen werden. Batteriewechsel sollen vor allem dort Vorteile bieten, wo eine hohe Fahrzeugauslastung und geringe Standzeiten entscheidend sind.

Inzwischen gibt es deutlich mehr Betriebsdaten als noch zu Beginn der Kommerzialisierung. Janus-Lkw haben nach Unternehmensangaben mehr als 714.000 Kilometer zurückgelegt, über 1.330 MWh Energie genutzt und mehr als 3.800 Batteriewechsel absolviert.

Zum Vergleich für deutsche Anleger: Die gefahrenen Batteriewechsel entsprechen nach Berechnungen des Unternehmens ungefähr 1.900 Fahrten zwischen Frankfurt und Hamburg.

112 Aufträge in Nordamerika

Entscheidend für die Investmentstory ist nun jedoch weniger die technische Demonstration als die kommerzielle Skalierung.

Im Juli meldete Janus neue US-Aufträge im Umfang von rund 55 Mio. AUD. Das gesamte US-Auftragsbuch umfasst inzwischen 87 Lkw-Umrüstungen, 100 Batteriepacks und einen Bruttoauftragswert von rund 58 Mio. AUD bei fünf Flottenkunden.

Besonders interessant ist Ability Tri-Modal. Der erste US-Kunde erhöhte seine ursprüngliche Bestellung von vier auf insgesamt 20 Umrüstungen. Hinzu kamen Aufträge von Golden State Express, WEHACO, Tradelink Transport und King Fio Trucking.

Zusammen mit 25 geplanten Umrüstungen in Kanada kommt Janus damit auf 112 nordamerikanische Konvertierungen. Bei Kanada ist allerdings zu differenzieren: Die erste verbindliche kommerzielle Phase umfasst fünf Umrüstungen, 15 Batteriepacks und zwei Ladestationen. Weitere 20 Umrüstungen sind als stufenweiser Ausbau vorgesehen und vom Erfolg der ersten Phase abhängig.

Auch die kalifornischen Aufträge sind an die erfolgreiche Gewährung relevanter staatlicher Fördermittel gekoppelt. Produktion und Auslieferung sollen im vierten Quartal 2026 beginnen und sich über 2027 erstrecken.

Mehr Nutzlast, niedrigere Umrüstungskosten

Parallel entwickelt Janus seine Technologie weiter.

Der neue JCM540 Light-Antriebsstrang ist nach Unternehmensangaben 400 Kilogramm leichter als die bisherige Heavy-Duty-Konfiguration. Zusammen mit dem neuen JBS650-Batteriesystem sollen dadurch bis zu 900 Kilogramm zusätzliche Nutzlast möglich sein.

Die Batterie soll zudem eine um 12% verbesserte Reichweite bieten. Gleichzeitig reduziert der leichtere Antrieb nach Angaben von Janus den Umrüstungspreis um rund 20.000 AUD. Das System richtet sich insbesondere an den klassischen Fernverkehr, regionale Transporte und Hafenlogistik mit Gesamtgewichten von bis zu 70 Tonnen.

Jetzt muss Janus die Skalierung beweisen

Die Ausgangslage hat sich damit verändert. Aus einer Technologiegeschichte wird zunehmend eine Kommerzialisierungsgeschichte.

Das reduziert jedoch nicht die Risiken. Janus bleibt ein Small Cap in einer kapitalintensiven Branche. Das Unternehmen muss seine nordamerikanischen Aufträge erfolgreich ausliefern, Produktionskapazitäten aufbauen und zeigen, dass sich Batteriewechselstationen bei steigenden Fahrzeugzahlen wirtschaftlich betreiben lassen. Zudem spielen staatliche Förderprogramme bei Teilen des US-Auftragsbuchs eine wichtige Rolle.

Doch genau darin liegt auch der nächste mögliche Katalysator.

Daimler Truck, Volvo und andere Hersteller zeigen, dass die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs längst begonnen hat. Die entscheidende Frage lautet zunehmend, wie sie möglichst wirtschaftlich umgesetzt werden kann.

112 nordamerikanische Umrüstungen im Auftragsbuch, mehr als 714.000 gefahrene Kilometer und über 3.800 Batteriewechsel zeigen, dass Janus inzwischen über mehr als nur ein technisches Konzept verfügt. Nun muss das Unternehmen beweisen, dass aus diesen ersten Erfolgen ein skalierbares Geschäftsmodell werden kann.