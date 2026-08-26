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WKN: 852009 | ISIN: US7170811035 | Ticker-Symbol: PFE
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zukunftsbilanzen.de
26.08.2026 06:46 Uhr
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Money, Money, Money: Bei RE Royalties, Aumann und Pfizer kommen Dividendenliebhaber auf ihre Kosten

Dividenden sind weit mehr als ein Trostpflaster für schwächere Börsenphasen. Gewinnausschüttungen steuern in der Regel einen großen Teil der Gesamtrendite von Aktien bei. Zudem schwanken Dividenden meist deutlich weniger als Gewinne und Aktienkurse. Eine hohe Rendite allein ist dennoch kein Qualitätssiegel. Sie kann auch die Folge eines Kurssturzes, einer überdehnten Ausschüttungsquote oder einer bevorstehenden Kürzung sein. Viele Dividendenliebhaber suchen daher auch Verlässlichkeit. Die drei ausgewählten Dividenden-Aktien decken unterschiedliche Spielarten ab: RE Royalties lockt mit einer zweistelligen Rendite und der größten Kursfantasie, bringt aber auch das höchste Risiko mit. Aumann wiederum steht als kurzfristige Spekulation für eine üppige, weitgehend aus der prall gefüllten Kasse finanzierte Sonderdividende. Pfizer dagegen bietet die niedrigste Rendite des Trios, dafür aber die längste und verlässlichste Ausschüttungshistorie. Wir stellen die Aktien näher vor.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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