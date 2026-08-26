Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.225 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten die Deutsche Bank, Heidelberg Materials und Qiagen, am Ende SAP, Scout24 und Rheinmetall.



Die Anleger warteten auf den heutigen Börsenschluss, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Nachbörslich berichtet Nvidia über seine Geschäfte im zweiten Quartal. "Erwartet wird der 16. Gewinnanstieg in Serie. Mindestens genauso wichtig wie die Zahlen wird allerdings der Ausblick auf die Zukunft sein. Mit dem heutigen Nvidia Bericht endet faktisch die Berichtssaison für das zweite Quartal."



Anleger fieberten darüber hinazus bereits dem morgigen Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole entgegen. "Mit besonderer Spannung wird die Rede von Kevn Warsh erwartet", so Altmann. "Einige erhoffen sich detailliertere Einblicke in die US-Geldpolitik der kommenden Monate. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich Warsh in Jackson Hole nicht klar für oder gegen eine Zinserhöhung im September positionieren wird."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1670 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8569 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 86,59 US-Dollar; das waren 199 Cent oder 2,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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