36% an Wasserstoff ohne Elektrolyseur: Warum Sparc Technologies sein zweites Technologiegeschäft verselbstständigen will

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Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) verfolgt zwei Technologiepfade, die auf den ersten Blick kaum etwas miteinander zu tun haben. Auf der einen Seite stehen Graphen-Additive für industrielle Beschichtungen. Auf der anderen Seite arbeitet Sparc Hydrogen an einem Verfahren, das Wasserstoff mithilfe von Sonnenlicht und Photokatalysatoren erzeugen soll - ohne klassischen Elektrolyseur.
Strategisch werden die Unterschiede inzwischen sogar größer. Während Sparc das Graphengeschäft selbst kommerzialisieren und verbreitern will, könnte Sparc Hydrogen langfristig als eigenständiger Technologieentwickler auftreten und eigenes Kapital aufnehmen. Sparc hält 36% an dem Joint Venture und würde damit an einer zweiten, zunehmend unabhängig geführten Technologieplattform beteiligt bleiben.
Managing Director Nick O'Loughlin beschreibt damit eine ungewöhnliche Unternehmensarchitektur: kurzfristigere Kommerzialisierung bei Graphen auf der einen Seite - langfristige technologische Optionalität beim Wasserstoff auf der anderen.
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