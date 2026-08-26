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Small- & Micro Cap Investment
26.08.2026 09:46 Uhr
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36% an Wasserstoff ohne Elektrolyseur: Warum Sparc Technologies sein zweites Technologiegeschäft verselbstständigen will

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Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750) verfolgt zwei Technologiepfade, die auf den ersten Blick kaum etwas miteinander zu tun haben. Auf der einen Seite stehen Graphen-Additive für industrielle Beschichtungen. Auf der anderen Seite arbeitet Sparc Hydrogen an einem Verfahren, das Wasserstoff mithilfe von Sonnenlicht und Photokatalysatoren erzeugen soll - ohne klassischen Elektrolyseur.

Strategisch werden die Unterschiede inzwischen sogar größer. Während Sparc das Graphengeschäft selbst kommerzialisieren und verbreitern will, könnte Sparc Hydrogen langfristig als eigenständiger Technologieentwickler auftreten und eigenes Kapital aufnehmen. Sparc hält 36% an dem Joint Venture und würde damit an einer zweiten, zunehmend unabhängig geführten Technologieplattform beteiligt bleiben.

Managing Director Nick O'Loughlin beschreibt damit eine ungewöhnliche Unternehmensarchitektur: kurzfristigere Kommerzialisierung bei Graphen auf der einen Seite - langfristige technologische Optionalität beim Wasserstoff auf der anderen.

Fortescue sitzt mit Sparc im selben Boot

Sparc Hydrogen entstand vor rund viereinhalb Jahren gemeinsam mit der University of Adelaide. Kurz nach der Gründung stieg Fortescue (ISIN: AU000000FMG4) ein. Heute halten Sparc Technologies und der australische Rohstoffkonzern jeweils 36%, die verbleibenden 28% liegen bei der Universität.

Das Gemeinschaftsunternehmen entwickelt die sogenannte Photocatalytic Water Splitting Technology. Anders als bei der klassischen Elektrolyse muss Wasser nicht zunächst mithilfe von elektrischem Strom aufgespalten werden.

"Die Technologie benötigt keinen Strom, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen", erklärt O'Loughlin. "Diese Arbeit übernimmt ein Photokatalysator."

Darin liegt der grundlegende technologische Unterschied. Statt Sonnenlicht zunächst über Photovoltaik in Elektrizität umzuwandeln und diese anschließend einem Elektrolyseur zuzuführen, soll die Strahlungsenergie möglichst direkt für die chemische Reaktion genutzt werden.

Wie konkurrenzfähig dieser Ansatz einmal wird, ist noch offen. Sparc Hydrogen arbeitet weiterhin an der technischen Entwicklung und Skalierung. Das Unternehmen hat nach Angaben O'Loughlins allerdings bereits mehrere Patente für seine Reaktortechnologie erhalten.

Aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt entsteht ein eigenes Unternehmen

Interessant ist weniger nur die Technologie als die geplante organisatorische Entwicklung.

Sparc Hydrogen wurde bislang stark von Sparc Technologies unterstützt. Dazu gehörten Projektmanagement und Hilfe bei der Kommerzialisierung. Diese Abhängigkeit soll schrittweise abnehmen.

"Sparc Hydrogen entwickelt zunehmend seine eigene Identität", sagt O'Loughlin.

Ein sichtbares Zeichen dafür war die Ernennung von Alana Barlow zur CEO des Joint Ventures. Sie trat ihre Position Ende 2025 an. Sparc Hydrogen erhält damit nicht nur eine eigene Technologieplattform, sondern zunehmend auch eine eigene Führungsstruktur.

O'Loughlin sieht für die kommenden Jahre noch einen weiteren Schritt: "Erfolg würde für Sparc Hydrogen bedeuten, auf dem aufzubauen, was wir mit der Pilotanlage und den dort gewonnenen Daten erreicht haben, und Partnerschaften mit führenden Unternehmen aus der Photokatalyse zu sichern."

Nach seinen Angaben befindet sich das Unternehmen bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Sparc erwartet in den kommenden Monaten weitere Partnerschaften. Solche Aussagen bleiben naturgemäß Zukunftsaussagen; entscheidend wird sein, ob daraus konkrete technische oder kommerzielle Vereinbarungen entstehen.

Sparc Hydrogen soll eigenes Kapital aufnehmen können

Der vielleicht spannendste Teil der Strategie folgt danach. O'Loughlin beschreibt als langfristiges Ziel, Sparc Hydrogen "als eigenständigen Entwickler grüner Wasserstofftechnologie zu etablieren". In diesem Modell könnte das Unternehmen selbst Kapital am Markt aufnehmen.

Für Sparc Technologies würde sich dadurch die Rolle verändern. Statt jeden weiteren Entwicklungsschritt anteilig aus der eigenen Bilanz zu finanzieren, könnte der Mutterkonzern als Minderheitsaktionär an der Entwicklung beteiligt bleiben.

"Sparc Technologies könnte diesen Weg dann als kleinerer Anteilseigner begleiten", sagt O'Loughlin.

Wie groß der Anteil langfristig wäre, ist ausdrücklich offen. Sparc könnte seine Beteiligung vollständig mitfinanzieren, eine Verwässerung akzeptieren oder andere strategische Transaktionen prüfen.

O'Loughlin bezeichnet genau diese Flexibilität als wesentlichen Vorteil: "Ob wir unseren vollständigen Anteil weiter finanzieren, verwässert werden oder sich andere strategische Transaktionen ergeben - das verschafft uns erhebliche Optionalität."

Damit unterscheidet sich Sparc Hydrogen zunehmend vom Graphengeschäft.

Bei Graphen beginnt bereits die kommerzielle Skalierung

Während beim Wasserstoff noch Technologie, Partnerschaften und eine mögliche eigenständige Unternehmensstruktur aufgebaut werden, befindet sich ecosparc bereits einen Schritt weiter.

O'Loughlin formuliert das Ziel für die kommenden drei bis fünf Jahre entsprechend deutlich: "Der erste wichtige Meilenstein ist, unsere führende Stellung als Anbieter von Graphen-Additiven für Schutzbeschichtungen zu festigen."

Mit ecosparc habe Sparc nach Einschätzung des Managements inzwischen "den Markt geknackt". Gemeint sind vor allem die ersten kommerziellen Beschichtungsprodukte und der inzwischen aufgebaute Test- und Entwicklungstrichter mit weiteren Herstellern.

Der nächste Schritt lautet deshalb nicht mehr Grundlagenforschung, sondern Conversion: Laufende Tests sollen in zusätzliche kommerzielle Beschichtungen überführt werden.

O'Loughlin sieht dabei einen Vorteil in den langen Zulassungsprozessen der Industrie. "Es ist eine schwierige Branche, in der man schnell aufholen kann, weil die Qualifikationsprozesse so viel Zeit benötigen."

Diese lange Vorlaufzeit war über Jahre ein Nachteil. Nach erfolgreicher Qualifizierung kann sie jedoch auch eine Eintrittsbarriere für spätere Wettbewerber darstellen.

Rechenzentren öffnen Sparc ein zweites Beschichtungssegment

Sparc will die bestehenden Kundenbeziehungen gleichzeitig nutzen, um über Korrosionsschutz hinauszugehen.

Die nächste Produktfamilie heißt SparcES und adressiert elektrostatisch ableitfähige und elektrisch leitfähige Beschichtungen. Solche Systeme werden beispielsweise in Rechenzentren, Batterieproduktionen sowie in Elektronik- und Robotikfabriken benötigt.

O'Loughlin sieht darin einen wichtigen zweiten Markt für das vorhandene Graphen-Know-how: "Wir sind sehr begeistert von der Möglichkeit, SparcES in den Markt für ESD- und leitfähige Beschichtungen einzubringen, der durch den Ausbau von Rechenzentren, Batteriefabriken sowie Elektronik- und Robotikproduktion schnell wächst."

Ziel ist damit langfristig nicht ein einziges Graphenprodukt. Sparc möchte eine Plattform verschiedener Graphen-Additive für den Beschichtungsmarkt aufbauen.

Die Strategie unterscheidet sich deutlich von Sparc Hydrogen. Beim Graphen sollen vorhandene Kunden, Daten und Entwicklungsfähigkeiten auf immer weitere Produkte übertragen werden. Beim Wasserstoff soll dagegen aus einem gemeinsam entwickelten Forschungsprojekt zunehmend ein eigenständiges Technologieunternehmen entstehen.

Zwei Geschäfte, zwei völlig unterschiedliche Zeithorizonte

Genau diese Trennung macht Sparc Technologies derzeit interessant. ecosparc soll zeigen, dass jahrelange Materialentwicklung in kommerzielle Produkte, Volumen und wiederkehrende Umsätze überführt werden kann. SparcES soll die Plattform anschließend auf weitere Beschichtungssegmente erweitern.

Sparc Hydrogen verfolgt dagegen einen deutlich längerfristigen Weg. Dort stehen Pilotdaten, neue Photokatalysatoren, Partnerschaften und die Skalierung einer neuartigen Wasserstofftechnologie im Vordergrund.

O'Loughlin fasst die Kombination treffend zusammen: Auf der Graphenseite gebe es "unmittelbare Kommerzialisierung und viel Wachstumspotenzial", während Sparc Hydrogen eine deutlich stärker technologiegetriebene Langfristoption darstelle.

Gerade der 36-prozentige Anteil bekommt dadurch eine andere Bedeutung. Sparc muss aus seinem Wasserstoffprojekt nicht zwingend selbst ein vollständig finanziertes Großunternehmen formen. Das erklärte Ziel besteht vielmehr darin, die Technologie weit genug zu entwickeln, neue Partner hinzuzunehmen und Sparc Hydrogen schließlich auf eigene Beine zu stellen.

Gelingt dieser Schritt, würde aus Sparc Technologies strategisch etwas anderes als ein Unternehmen mit zwei Forschungsprojekten: ein kommerzieller Anbieter von Graphen-Additiven - ergänzt um eine Beteiligung an einem eigenständig finanzierten Entwickler einer Wasserstofftechnologie, die ganz ohne klassischen Elektrolyseur auskommen soll.

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Quellen:
https://small-microcap.eu/sparc-technologies-interview-mit-nick-oloughlin-ceo-s1e3/

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Sparc Technologies Limited
Land: Australien
ISIN: AU0000115750
https://sparctechnologies.com.au/corporate-information/

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Enthaltene Werte: AU000000FMG4,AU0000115750

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