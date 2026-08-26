Moderna hat gerade geliefert, was die Branche seit Jahren für möglich, aber nicht sicher gehalten hat. Die Phase-3-Studie INTerpath-001 erreichte ihre Ziele, und die Reaktion der Wall Street ließ nicht lange auf sich warten. Was die Studie wirklich zeigt 1.137 Patienten, zwei Endpunkte, beide erfüllt. In der Studie wurde die Kombination aus Intismeran Autogene (dem personalisierten mRNA-Präparat von Moderna) und Mercks Keytruda bei Melanom-Patienten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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