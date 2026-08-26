Die Edisun Power AG übernimmt die Geschäftstätigkeiten der Smartenergy Group AG für knapp 440 Millionen Schweizer Franken. Der Solarstromproduzent erweitert damit sein Geschäft und soll bis Ende 2026 den Namen Smartenergy AG erhalten. Den Kaufvertrag über die Übernahme von Smartenergy haben beide Unternehmen am 23. August 2026 geschlossen. Die Generalversammlung von Edisun Power hatte der Transaktion bereits Ende Mai zugestimmt. Welche Anlagen, Projekte und weiteren Vermögenswerte Edisun Power konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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