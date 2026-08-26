Unterföhring (ots) -Nun rollt der Ball auch wieder in der Bundesliga: Das Eröffnungsspiel am Flutlichtfreitag (https://sport.sky.de/fussball/artikel/bundesliga-uebertragung-alle-spiele-live-im-tv-und-stream/12385049/34090) markiert den Start in die 64. Saison und den Auftakt in der Allianz Arena bestreiten der Deutsche Meister FC Bayern München - der im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den BVB ein erstes Ausrufezeichen setzen konnte - und der VfB Stuttgart, begleitet vom generationenübergreifenden Doppelkommentar des Duos Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld. Moderatorin Britta Hofmann und RTL/Sky Experte Thomas Hitzlsperger führen durch das erste Duell der Saison, das zusätzlich in UHD übertragen wird.Tags darauf läuten ab 14:00 Uhr die RTL/Sky Experten Didi Hamann und Erik Meijer sowie Moderator Michael Leopold mit dem "NEObet Countdown" den ersten Bundesliga-Samstag der neuen Saison auf Sky Sport ein. Doch nicht nur das, die Bundesliga ist zudem zurück im Free-TV! RTL zeigt die Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach am Samstag, 29. August, ab 15:00 Uhr live. Florian König moderiert gemeinsam mit RTL/Sky Experte Patrick Helmes, Kai Dittmann kommentiert die Begegnung ab 15:30 Uhr. RTL und Sky Sport produzieren die Live-Übertragung gemeinsam (auch in UHD). Zeitgleich empfängt Aufsteiger und Neuling SV Elversberg vor heimischer Kulisse Bayer 04 Leverkusen. Die parallel stattfindenden Spiele am Samstagnachmittag können Fans darüber hinaus auch über den interaktiven Service "My Matchday" mit den Funktionen "Match-Alarm" und "Multiview" live erleben. Am Abend steigt dann im Signal Iduna Park das "Tipico Topspiel der Woche" zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Ab 17:30 Uhr begrüßen RTL/Sky Expertin Tabea Kemme, RTL/Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum ersten Samstagabendspiel der neuen Saison, das ebenfalls in UHD empfangbar ist.Carsten Cramer zu Gast bei "Sky90"Die Sonntagsspiele zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen sowie dem FC Augsburg und Schalke 04 zeigt Sky Sport direkt nach Abpfiff im Re-Live sowie in den "Highlights XXL". Patrick Wasserziehr begrüßt ab 18:00 Uhr bei "Sky90" u. a. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer und RTL/Sky Experte Lothar Matthäus.Premier League auf Sky Sport: Liverpool - Nottingham Forest & das "Match of the Week"Auf der Insel steht der 2. Spieltag an: Den Anfang machen am Freitagabend Crystal Palace und Manchester City. Joachim Hebel kommentiert das Match um 21:00 Uhr live. Am Samstagmittag folgt in Anfield das erste Heimspiel des FC Liverpool gegen Nottingham Forest. Die Reds retteten vergangene Woche in der neunten Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt gegen Newcastle und seinen deutschen Trainer Matthias Jaissle. Am Nachmittag kommt es u. a. zum direkten Duell der beiden Aufsteiger Coventry City und Hull City, das zum Saisonauftakt überraschend Manchester United mit 2:0 bezwang. Abends trifft Tottenham Hotspur, das sich nach dem spektakulären 88-Millionen-Euro-Transfer von Savinho weiterhin im Kaufrausch befindet, auf Newcastle United mit Nick Woltemade. Am Sonntagmittag überträgt Sky Sport die parallel stattfindenden Partien live als Einzelspiele und in der "GOAL RUSH - Premier League Konferenz", darunter Chelsea mit Trainer Xabi Alonso gegen Brighton, ehe anschließend das "Match of the Week" im Old Trafford steigt. Moderator Jonas Friedrich sowie die beiden RTL/Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein führen durch die Partie zwischen Manchester United und Ipswich Town. Den Abschluss des 2. Spieltags bilden Kai Havertz und der FC Arsenal, die bei Aston Villa gastieren. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert das Match um 21:00 Uhr live.Wie gewohnt ist auch in der Saison 2026/27 pro Spielwoche jeweils ein Topspiel zusätzlich auf RTL+ zu sehen. Am 2. Spieltag zeigt der Streamingdienst am Samstag, 29. August, ab 13:15 Uhr die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Nottingham Forest live.2. Bundesliga auf Sky Sport und bei NITRO im Free-TV: Nürnberg gegen Bielefeld im Topspiel & St. Pauli gegen Kaiserslautern am SonntagAm Freitagabend begleiten Nele Ocik und RTL/Sky Experte Torsten Mattuschka das Duell zwischen dem VfL Bochum und Aufsteiger VfL Osnabrück, der noch auf seine ersten Punkte wartet. Tags darauf gastiert unter anderem Absteiger VfL Wolfsburg beim Karlsruher SC, während Sky Sport die parallel stattfindenden Partien sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz und bei "My Matchday" überträgt. Am Samstagabend führen Moderator Yannick Erkenbrecher und RTL/Sky Experte Felix Kroos durch das Topspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld - live bei NITRO und auf Sky Sport -, ehe am Sonntag Absteiger FC St. Pauli auf den 1. FC Kaiserslautern trifft und parallel der SV Darmstadt 98 Hannover 96 empfängt.Pressekontakt:Jan GötzeSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6340179