St. Christina (ots) -Die Bühne könnte nicht schöner sein: Die Herbstsonne liefert das perfekte Licht, die Dolomiten das Bühnenbild und die Grödner Kulinarik erhält ihren großen Auftritt.Wenn in Val Gardena der Sommer nahtlos in den Herbst übergeht, die Luft klarer wird und die Lärchen ihr spektakuläres Farbfinale vorbereiten, beginnt eine Saison, die alles vereint: Genuss, Gemütlichkeit, Bewegung und Entspannung.Im Südtiroler Herbst gehört die Bühne der KulinarikBeim Culinarium Urtijëi wird St. Ulrich vom 20. September bis 11. Oktober zum Schauplatz für alle, die gutes Essen gerne mit einem gewissen Anspruch genießen. Ladinische Tradition trifft auf moderne Südtiroler Küche, regionale Produkte auf kreative Ideen und bodenständige Zutaten auf Teller, die durchaus internationales Format haben. Dazu kommen kulinarische Wanderungen, Einblicke in die ladinische Esskultur und besondere Veranstaltungen.Den Abschluss der kulinarischen Herbstwochen bildet der Blättermarkt "Segra Sacun" am 12. Oktober in St. Jakob. Stände aller Art mit Köstlichkeiten von den heimischen Bauern und den Vereinen laden zum Feiern ein. Er ist Grödens größter und traditionsreichster Markt und seit Generationen der herbstliche Höhepunkt im Tal.Das Schöne daran: In Val Gardena beginnt Genuss nicht erst, wenn das Besteck auf dem Tisch liegt. Er startet schon vorher. Auf dem Weg durch die Landschaft, bei einer Wanderung zu besonderen Plätzen, beim Blick auf die Dolomiten oder bei einer Begegnung mit den Menschen, die die kulinarische Identität des Tales prägen.Und dann kommt dieses perfekte LichtFür den zweiten großen Auftritt sorgen die Burning Dolomites. Wenn der Sommer langsam ausklingt, die Natur zur Ruhe kommt und der Himmel so klar erscheint wie zu keiner anderen Jahreszeit, zeigt sich in Gröden dieses eindrucksvolle Naturschauspiel der Dolomiten: die Enrosadira - das berühmte Alpenglühen.In den frühen Morgenstunden und besonders bei Sonnenuntergang tauchen die letzten Sonnenstrahlen die markanten Dolomitengipfel in leuchtende Rot-, Orange- und Rosatöne und verleihen der Bergwelt eine nahezu magische Atmosphäre. Kein Bühnenbildner könnte es besser inszenieren.Das Publikum genießt den LogenplatzWer das Schauspiel nicht nur vom Talboden aus sehen möchte, geht mit einem lokalen Guide hinaus. Wanderer und Interessierte können diese besondere Stimmung bei einer Sonnenuntergangswanderung in der Zeit vom 08. September bis zum 1. November 2026 jeden Dienstag auf der Stevia und jeden Donnerstag auf der Sëurasas erleben.Aber der Herbst in Gröden ist weit mehr als Culinarium und Burning Dolomites. Geführte Wanderungen, E-Bike-Touren, Naturerlebnisse, Kultur, Märkte und Veranstaltungen bringen Bewegung ins Tal. Wer es entspannter angehen möchte, lässt den Tag bei einem Aperitivo ausklingen und schaut dabei zu, wie sich das Licht über den Bergen verändert.So entsteht ein Herbst, der ziemlich genau zum Val Gardena passt: hochwertig, vielseitig, überraschend und mit einer guten Portion italienischer Leichtigkeit. www.valgardena.itPressekontakt:DOLOMITES Val GardenaTel.: +39 0471 777777Mail: info@valgardena.itWeb: www.valgardena.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: DOLOMITES Val Gardena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177408/6340187