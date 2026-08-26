Frankfurt/Main - Der Dax hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.305 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Bank, Heidelberg Materials, die Commerzbank sowie Qiagen, am Ende SAP, Volkswagen und Zalando.



"Es bleibt dabei: Wie das Kaninchen vor der Schlange scheinen auch die Anleger vor den Quartalszahlen des KI-Highflyers Nvidia gelähmt und beinahe handlungsunfähig", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Unterstützung bekomme der Dax von den weiter rückläufigen Rohölpreisnotierungen und damit abnehmenden Inflationssorgen. "Das nimmt den Aussagen zu weiteren potenziellen Leitzinsanhebungen der Europäischen Zentralbank etwas den Wind aus den Segeln. Denn die Energiepreise wirken insbesondere über Zweitrundeneffekte stark nach und bereiten deshalb einigen europäischen Geldpolitikern Sorgen."



"Im Fokus stehen bei den Einzelwerten heute die Aktien von Qiagen, die wegen erneuter Übernahmespekulationen gesucht werden", fügte Lipkow hinzu. "Die abnehmende Konjunkturunsicherheit und die sich abzeichnende Entspannung im Nahen Osten über die Energiepreise lassen zudem Banken und Finanzwerte wieder attraktiv erscheinen. Auf der Verliererseite finden sich aktuell die Aktien des Indexschwergewichts SAP, die nach einer Analystenabstufung unter Verkaufsdruck stehen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1663 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8574 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 85,94 US-Dollar; das waren 264 Cent oder 3,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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