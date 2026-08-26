Aus 1.350 werden 8.215 Hektar: Jetzt wächst das Goldpotenzial

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Sonoro Gold meldet den abgeschlossenen Erwerb von 23 Mineral-Konzessionen neben dem Goldprojekt Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Damit vergrößert das Unternehmen die zusammenhängende Projektfläche und schafft zusätzliche Ziele für sein laufendes Bohrprogramm.
Sonoro Gold meldet den abgeschlossenen Erwerb von 23 Mineral-Konzessionen neben dem Goldprojekt Cerro Caliche im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Damit vergrößert das Unternehmen die zusammenhängende Projektfläche und schafft zusätzliche Ziele für sein laufendes Bohrprogramm.
Mehr als 4.200 Hektar kommen hinzu
Die mexikanische Tochtergesellschaft Minera Mar de Plata hat nach Angaben von Sonoro sämtliche Anteile an 23 Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 4.239,10 Hektar erworben. Der Kaufpreis beträgt
5,17 Millionen USD und soll über 18 Monate in Raten gezahlt werden. Zusätzlich übernimmt die Tochter offene Konzessionsgebühren von rund 990.000 USD. Aktien oder Förderabgaben an die Verkäufer sind
nicht Bestandteil der Vereinbarung.
Seit Januar 2026 sei Cerro Caliche nach Angaben des Unternehmens von 1.350 auf 8.215 Hektar erweitert worden. Hinzu komme eine mögliche Beteiligung von bis zu 51 Prozent an fünf weiteren Konzessionen mit 453,91 Hektar. Dafür seien Explorations- und Entwicklungs-Ausgaben von bis zu 9 Millionen USD vorgesehen.
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