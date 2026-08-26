KEWPIE MAYONNAISE startet eine neue Kampagne, die diese einfache Zutat feiert, welche ein ganz normales Eiersandwich in etwas Unvergessliches verwandelt.

Was macht das Tamago Sando so außergewöhnlich?

Die Antwort ist einfach: KEWPIE IT.

Covent Garden Piazza, London, 19.-20. September 2026

Die Kewpie Corporation (TOKYO:2809) lädt die Londoner dazu ein, zu entdecken, wie ein einfacher Spritzer eine der kultigsten Sandwich-Varianten der Welt verwandeln kann. Mit einem neuen Erlebnis-Pop-up auf der Covent Garden Piazza bringt die legendäre japanische Mayonnaise-Marke ihren reichhaltigen, cremigen Umami-Geschmack ins Herz der Londoner Food-Szene und feiert damit die Zutat, die das Tamago Sando auch bekannt als das legendäre japanische Eiersandwich zu etwas Besonderem macht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260826934486/de/

An image of the pop-up scheduled to take place at Covent Garden Piazza in London

KEWPIE MAYONNAISE wird größtenteils aus Eigelb (nicht aus ganzen Eiern) hergestellt, was zusammen mit den firmeneigenen Essigsorten für ihre Vollmundigkeit und ihren Umami-Geschmack verantwortlich ist. Mit ihrer charakteristischen Flasche und ihrem einzigartigen Geschmack hat sich KEWPIE MAYONNAISE aufgrund ihrer unverwechselbaren Vollmundigkeit und Geschmacksvielfalt eine treue Anhängerschaft unter Köchen und Feinschmeckern erobert. Anstatt Food-Trends zu folgen, ist die Marke ihren Prinzipien hinter dem Rezept treu geblieben und beweist damit, dass außergewöhnliche Gerichte oft nur diese eine entscheidende Zutat benötigen.

Das Tamago Sando, ein auf den ersten Blick schlichtes Sandwich, veranschaulicht perfekt, wie eine einzige Zutat ein Gericht völlig verwandeln kann. Weiches Brot, gekochte Eier und KEWPIE MAYONNAISE verwandeln ein gewöhnliches Eiersandwich in etwas Außergewöhnliches. Die cremige Konsistenz und der herzhafte Umami-Geschmack von KEWPIE MAYONNAISE machen aus einem alltäglichen Mittagessen etwas ganz Besonderes.

Die Kampagne stellt KEWPIE IT. vor einen neuen Aufruf, der Hobbyköche und Feinschmecker dazu ermutigt, ihre alltäglichen Mahlzeiten zu verfeinern. Ob Sandwich, Salat, Burger oder eine Schüssel Gemüse KEWPIE IT. ist eine Einladung, dem täglichen Kochen Fülle, Geschmack und Freude zu verleihen.

Besucher des Pop-up-Events in Covent Garden am 19. und 20. September 2026 haben die Gelegenheit, ein fröhlich gestaltetes KEWPIE KONBINI zu erkunden ein von japanischen Convenience-Stores inspiriertes Erlebnis, das sich hervorragend als Fotomotiv eignet und das KEWPIE MAYONNAISE Tamago Sando zu probieren. Die Gäste können außerdem eine limitierte Ausgabe des "KEWPIE IT. Mayozine" mitnehmen, haben die Chance, kostenlose Produkte zu gewinnen, und können Merchandise-Artikel erwerben.

Satoshi Wakatsuki, Geschäftsführer der Abteilung für internationale Marketingplanung in der Auslandsabteilung der Kewpie Corporation, sagte:

"Das Tamago Sando ist wunderbar einfach. Mit KEWPIE IT. möchten wir zeigen, dass schon ein kleiner Spritzer eine alltägliche Mahlzeit verwandeln kann. Es geht darum, die Freude an sorgfältig ausgewählten Zutaten zu teilen und die Menschen dazu zu ermutigen, die Vielseitigkeit und den Umami-Geschmack eines KEWPIE Tamago Sando zu entdecken."

Die Aktion in Covent Garden markiert den Beginn einer umfassenderen Kampagne, die durch Partnerschaften mit Köchen, Social-Media-Inhalte und Kooperationen mit Influencern fortgesetzt wird, um noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, den Geschmack, die Vielseitigkeit und die alltägliche Freude an KEWPIE MAYONNAISE zu erleben.

Übersicht über das Pop-up

Veranstaltung: KEWPIE IT. London Brand Experience

Ort: Covent Garden Piazza, London.

Termine: 19. September 2026, 11:00-20:00 Uhr 20. September 2026, 11:00-18:00 Uhr

Über KEWPIE MAYONNAISE

KEWPIE MAYONNAISE wird überwiegend aus Eigelb hergestellt und zeichnet sich durch ihren charakteristischen cremigen, reichhaltigen und intensiv umami-reichen Geschmack aus. Der firmeneigene Essig von Kewpie verstärkt diesen unverwechselbaren Geschmack noch zusätzlich. Durch das konsequente Bekenntnis zu sorgfältig ausgewählten Zutaten, firmeneigenen Verfahren und modernster Technologie hat sich KEWPIE MAYONNAISE seit über 100 Jahren das Vertrauen der Verbraucher und einen hervorragenden Ruf erarbeitet. KEWPIE MAYONNAISE wird von Köchen und Hobbyköchen auf der ganzen Welt geschätzt und inspiriert Menschen weiterhin dazu, alltägliche Gerichte mit einfachen, hochwertigen Zutaten zu verfeinern. In London lädt die Kampagne dazu ein, zu Hause Freude zu schaffen und "KEWPIE IT." zu erleben: ein verfeinertes Tamago Sando, ganz nach Ihrem Geschmack.

Jetzt sind Sie an der Reihe. Schaffen Sie Freude. KEWPIE IT.

Weitere Informationen zu KEWPIE MAYONNAISE finden Sie unter:

https://www.kewpie.co.jp/r/event2609

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