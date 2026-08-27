Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
20 Meter - so tief musste dieser Kupfer-Explorer bohren, um fündig zu werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY
Tradegate
26.08.26 | 21:59
1.021,60 Euro
+0,10 % +1,00
Branche
Pharma
Aktienmarkt
USA 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ELI LILLY AND COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELI LILLY AND COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.020,601.022,6026.08.
0,0000,00026.08.
Small- & Micro Cap Investment
27.08.2026 05:10 Uhr
468 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Compass und Definium nähern sich dem Markt: Warum der nächste Engpass bei Psychedelika Emyria in den Fokus rückt

Anzeige / Werbung

Die nächste Phase des Psychedelika-Marktes könnte bereits begonnen haben. Nachdem jahrelang vor allem über klinische Studien und regulatorische Risiken diskutiert wurde, rücken mehrere Wirkstoffe inzwischen näher an eine mögliche Kommerzialisierung.

Compass Pathways (ISIN: US20451W1018) arbeitet an der Zulassung seiner Psilocybin-Therapie COMP360 gegen behandlungsresistente Depressionen. Definium Therapeutics (ISIN: CA24477V1058) hat mit DT120 gleich mehrere Phase-3-Programme aufgebaut. Gleichzeitig investieren Pharmakonzerne Milliarden: Eli Lilly (ISIN: US5324571083) will AtaiBeckley für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar übernehmen.

Damit entsteht eine neue Frage für Anleger.

Was passiert, wenn mehrere dieser Medikamente tatsächlich auf den Markt kommen - aber für ihre Anwendung stundenlange Behandlungssitzungen, geschultes Personal und spezialisierte klinische Infrastruktur benötigt werden?

Genau hier könnte der nächste Engpass des Sektors entstehen.

Compass bereitet bereits den kommerziellen Start vor

Wie weit sich der Markt inzwischen entwickelt hat, zeigt Compass Pathways.

Das Unternehmen arbeitet nach positiven Phase-3-Daten an einer rollierenden New Drug Application für COMP360. Die FDA hat sowohl die rollierende Einreichung und Prüfung ermöglicht als auch einen Commissioner's National Priority Voucher vergeben. Compass erklärte im Mai, bis Ende 2026 auf einen möglichen kommerziellen Start vorbereitet sein zu wollen.

Besonders interessant ist dabei weniger der Wirkstoff selbst als das geplante Behandlungssystem dahinter.

Compass verweist auf mehr als 7.300 bestehende US-Zentren, die bereits mehrstündige Behandlungen anbieten und damit grundsätzlich für ein solches Modell infrage kommen könnten. Nach Angaben des Unternehmens erweitern bestehende Zentren bereits ihre Kapazitäten in Erwartung von COMP360 und weiteren mehrstündigen psychedelischen Behandlungen.

Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, wohin sich der Markt bewegt.

Der Wettbewerb findet nicht mehr ausschließlich im Labor statt. Parallel zum Rennen um Zulassungen beginnt das Rennen um die Infrastruktur.

Definium zeigt, warum diese Infrastruktur entscheidend wird

Noch deutlicher wird das bei Definium Therapeutics.

Das Unternehmen entwickelt DT120 ODT, eine pharmazeutisch optimierte Form von Lysergid, unter anderem gegen generalisierte Angststörungen und schwere Depressionen. Das Programm umfasst fünf Phase-3-Studien beziehungsweise geplante Phase-3-Studien. Definium verfügte Ende Juni über rund 1,1 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und Investments und erwartet nach eigener Planung eine Finanzierung bis 2030.

Doch Seite 5 der aktuellen Unternehmenspräsentation enthält eine Zahl, die für die gesamte Branche vielleicht wichtiger ist als die Milliarden in der Bilanz:

5 bis 8 Stunden.

So lange soll ein Patient im untersuchten DT120-Modell nach einer einmaligen Dosis in der Klinik bleiben. Die auf den Seiten 11 und 12 dargestellten Phase-3-Daten zeigen eine durchschnittliche Zeit bis zur Freigabe von rund sechs Stunden; mehr als 95 Prozent der Teilnehmer erfüllten die Entlassungskriterien bis Stunde acht.

Damit wird das strukturelle Problem sichtbar.

Wenn solche Therapien zugelassen werden, reicht es nicht, Medikamente herzustellen und an Apotheken auszuliefern. Benötigt werden Behandlungsräume, qualifiziertes Personal, Überwachung, regulatorische Prozesse und ein wirtschaftliches Erstattungsmodell.

Je erfolgreicher Compass, Definium und andere Entwickler werden, desto wichtiger könnte genau diese Infrastruktur werden.

Milliarden fließen in die Medikamente

Dass große Pharmakonzerne diese Entwicklung ernst nehmen, zeigt die zunehmende M&A-Aktivität.

Eli Lilly will AtaiBeckley für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar übernehmen. AbbVie (ISIN: US00287Y1091) hat bereits einen milliardenschweren Deal im Bereich neuartiger psychedelischer Wirkstoffe abgeschlossen. Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) wiederum hat mit Spravato gezeigt, dass medizinisch überwachte neuartige psychiatrische Behandlungen kommerziell skalierbar sein können. Spravato war zuletzt auf dem Weg zu einem Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden US-Dollar.

Damit beginnt sich die Investmentthese zu verändern.

Bislang lautete die Frage: Welcher Wirkstoff schafft die Zulassung?

Künftig könnte sie zusätzlich lauten: Wer behandelt all diese Patienten?

Australien hat bereits einen Vorsprung

Genau an dieser Stelle wird Emyria (ISIN: AU0000073645) interessant.

Während viele internationale Unternehmen noch über zukünftige Delivery-Netzwerke sprechen, baut Emyria in Australien bereits ein solches System auf.

Über sein Empax-Netzwerk betreibt das Unternehmen spezialisierte psychiatrische Behandlungszentren nach einem kapitalarmen, in Krankenhäuser integrierten Modell. Inzwischen verfügt Emyria nach Unternehmensangaben über mehr als 100 vertraglich gebundene und geschulte Psychiater und Therapeuten.

Die Expansion gewinnt dabei an Geschwindigkeit.

Die Klinik auf der Mornington Peninsula in Victoria nahm im Juni-Quartal erste Patientenbehandlungen auf. Für New South Wales wurden 25 Therapeuten und sechs Psychiater ausgebildet; eine weitere Klinik in Kingswood soll das Netzwerk auf fünf Standorte in vier australischen Bundesstaaten beziehungsweise Jurisdiktionen erweitern.

Und anders als bei einem klassischen Entwicklungsunternehmen entsteht bereits Umsatz.

Emyria erzielte im Geschäftsjahr 2026 rund 4,3 Millionen A$ Umsatz - etwa 210 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein im Juni-Quartal belief sich der Gruppenumsatz auf rund 1,53 Millionen A$.

Von der Klinik zum Infrastrukturpartner?

Hier könnte der strategisch interessanteste Teil der Emyria-Story liegen.

Mit seinem Global Partnership Program will das Unternehmen seine klinische Plattform auch internationalen Pharmaunternehmen und Clinical Research Organisations zur Verfügung stellen. Neben den erstatteten Patientenbehandlungen soll dadurch eine sponsorfinanzierte Umsatzquelle entstehen.

Das Timing ist bemerkenswert.

Compass bereitet eine mögliche Kommerzialisierung von COMP360 vor. Definium entwickelt ein Behandlungsmodell, das Patienten über viele Stunden in der Klinik hält. Gleichzeitig fließen Milliardenbeträge in die Entwicklung neuer psychiatrischer Medikamente.

Sollten mehrere dieser Programme erfolgreich sein, könnte die Branche deshalb vor einem ungewöhnlichen Problem stehen: Nicht nur zugelassene Medikamente könnten knapp sein - sondern die Infrastruktur, um sie überhaupt effizient zu verabreichen.

Emyria versucht, sich genau an dieser Schnittstelle zu positionieren.

Der eigentliche Psychedelika-Wettlauf beginnt möglicherweise erst jetzt

Natürlich bleibt die Investmentstory mit erheblichen Risiken verbunden. Regulatorische Zulassungen sind nicht garantiert. Auch Emyria muss zeigen, dass neue Kliniken ausreichend ausgelastet werden, das Netzwerk wirtschaftlich skalieren kann und aus dem Global Partnership Program tatsächlich relevante Pharmaaufträge entstehen.

Doch die Entwicklung bei Compass und Definium verändert den Kontext.

Wenn nur ein einzelnes psychedelisches Medikament den Markt erreicht, bleibt die notwendige Infrastruktur möglicherweise eine Nische. Wenn dagegen mehrere Wirkstoffe gegen Depressionen, Angststörungen und andere psychiatrische Erkrankungen innerhalb weniger Jahre kommerzialisiert werden, könnte daraus eine neue Behandlungskategorie entstehen.

Dann wäre die entscheidende Frage nicht mehr nur, wer das nächste Medikament entwickelt.

Sondern auch, wer die Kliniken, Ärzte und Therapeuten bereitstellt, die es zum Patienten bringen.

Und genau diesen Markt versucht Emyria bereits heute aufzubauen.

Bild-Boerse

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

Quellen:

https://www.compasspathways.com/
https://definiumtx.com/
https://emyria.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Compass und Definium nähern sich dem Markt: Warum der nächste Engpass bei Psychedelika Emyria in den Fokus rückt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US4781601046,US5324571083,US00287Y1091,AU0000073645,US20451W1018,CA24477V1058

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.