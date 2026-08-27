Zwischen der Dieselrealität von heute und dem emissionsfreien Fernverkehr von morgen klafft eine gewaltige Lücke. Genau hier setzt dynaCERT an. Eine innovative Nachrüsttechnologie erzeugt Wasserstoff bedarfsgerecht an Bord und senkt so nachweislich Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Die Kommerzialisierung gewinnt an Fahrt. Auch der Wasserstoffspezialist Plug Power kommt gut voran und schafft im zweiten Quartal nahezu die Bruttomargenwende. Daimler Truck zeigt ein gemischtes Bild, während die Auslieferung der ersten 100 NextGenH2-Lkw in Sichtweite kommt. Wer hat die Nase vorn?
Enthaltene Werte: CA26780A1084,US72919P2020,DE000DTR0XXXDen vollständigen Artikel lesen ...
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