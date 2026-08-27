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EKPO und Akkodis bringen NM20-Brennstoffzellenstack auf die Straße



27.08.2026 / 08:08 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG EKPO und Akkodis bringen NM20-Brennstoffzellenstack auf die Straße Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs. Um das Potenzial der Brennstoffzelle unter realen Einsatzbedingungen weiter auszuschöpfen, haben EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) und Akkodis ein gemeinsames Projekt gestartet. Im Mittelpunkt steht der Brennstoffzellenstack NM20 von EKPO, der in einen 40-Tonnen-Lkw integriert und für den Einsatz im Logistikbetrieb vorbereitet wurde. Dettingen/Erms, 27. August 2026 +++ Die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO) und Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering und Teil der Adecco Group, erproben gemeinsam den Brennstoffzellenstack NM20 im realen Fahrbetrieb. Im Rahmen der Zusammenarbeit integriert Akkodis die von EKPO entwickelte Brennstoffzellentechnologie in einen Wasserstoff-Lkw und verantwortet die Entwicklung, Integration sowie den Aufbau des brennstoffzellenelektrischen Antriebsstrangs. Im anschließenden Einsatz bei einem Logistikunternehmen soll das Fahrzeug wichtige Betriebsdaten liefern und die Leistungsfähigkeit der Technologie unter realen Bedingungen nachweisen. "Der Weg von der Brennstoffzelle in den realen Logistikbetrieb ist eine anspruchsvolle Integrationsaufgabe. Genau hier liegt die Stärke von Akkodis: Wir verbinden Technologie, Systemarchitektur, Hardware und Software zu einem funktionierenden Gesamtsystem. Gemeinsam mit EKPO schaffen wir so neue Perspektiven für den Einsatz von Wasserstofftechnologie - im Schwerlastverkehr und darüber hinaus", sagt Dr. Thomas Klukas, CEO Akkodis Germany. Der Schwerlastverkehr stellt besonders hohe Anforderungen an Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit alternativer Antriebssysteme. Der mit dem NM20 ausgestattete Lkw dient deshalb als mobile Entwicklungs- und Validierungsplattform: Ergänzend zu Prüfstandsversuchen liefert der reale Fahrbetrieb Erkenntnisse darüber, wie sich Brennstoffzellentechnologie unter wechselnden Lastprofilen, Umgebungsbedingungen und betrieblichen Anforderungen bewährt. Für EKPO ist das Projekt zugleich ein wichtiger Baustein des eigenen System-Engineering-Ansatzes. Dabei wird der Brennstoffzellenstack bereits in einer frühen Entwicklungsphase auf Systemebene eingesetzt und validiert. So lassen sich Wechselwirkungen zwischen Stack, Balance of Plant, Regelung, Thermomanagement und Hochvoltarchitektur frühzeitig erkennen und gezielt optimieren. Die gewonnenen Daten fließen unmittelbar in die Weiterentwicklung des NM20 ein und unterstützen die Überführung der Technologie in die Serienanwendung. "Mit dem NM20 haben wir einen Brennstoffzellenstack entwickelt, der speziell auf die Anforderungen von Heavy-Duty-Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf und exzellenter Effizienz ausgelegt ist. Die Daten aus dem Einsatz des Wasserstoff-Lkws liefern wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unserer Brennstoffzellentechnologie und leisten einen wichtigen Beitrag zur Industrialisierung wasserstoffbetriebener Antriebe", sagt Dr. Stefan Dwenger, Geschäftsführer von EKPO Fuel Cell Technologies. Referenzplattform für zukünftige Brennstoffzellensysteme Der NM20* ist der leistungsstärkste Brennstoffzellenstack im Portfolio von EKPO und basiert auf der PEM-Brennstoffzellentechnologie. Mit einer Leistung von bis zu 400 kW und einer Lebensdauer von mehr als 25.000 Betriebsstunden wurde der Stack speziell für die Anforderungen des Schwerlastverkehrs entwickelt. Sein auf Industrialisierung und Serienfertigung ausgelegtes Design schafft die Voraussetzungen für wirtschaftliche Brennstoffzellenlösungen im Fernverkehr. Im Demonstrationsfahrzeug kommt ein konsequenter One-Stack-One-System-Ansatz zum Einsatz. Der Wasserstoff-Lkw wird mit nur einem einzigen NM20-Brennstoffzellenstack betrieben und erreicht damit eine Systemleistung von bis zu 360 kW bei Wirkungsgraden von bis zu 61 Prozent. Das Konzept zeigt, dass sich leistungsstarke Brennstoffzellensysteme auch ohne komplexe Multistack-Architekturen realisieren lassen. Gleichzeitig ermöglicht die Strom-Spannungs-Charakteristik des NM20 eine effiziente Integration in moderne Hochvoltsysteme und eröffnet Perspektiven für Anwendungen im Megawatt-Leistungsbereich auch abseits der Straße. Das Vorhaben geht dabei weit über die Erprobung eines einzelnen Fahrzeugs hinaus. Die gewonnenen Daten zu Systemarchitektur, Betriebsstrategien und zentralen Systemkomponenten bilden eine belastbare und verifizierte Grundlage für die Entwicklung zukünftiger Brennstoffzellensysteme. Damit entsteht eine Referenzplattform für Systemintegratoren und Fahrzeughersteller, die die Auslegung, Integration und Validierung eigener Anwendungen unterstützt. Entwicklungsaufwände können reduziert, Integrationsrisiken minimiert und neue Systeme schneller zur Marktreife geführt werden. Die Ergebnisse sind dabei nicht auf den Straßengüterverkehr beschränkt. Sie lassen sich auf weitere Anwendungen wie die stationäre Energieversorgung, die Schifffahrt oder Off-Highway-Maschinen übertragen. So schafft das Projekt eine belastbare Grundlage für zukünftige Wasserstoffanwendungen in unterschiedlichen Märkten und Branchen. * Die Entwicklung und Kommerzialisierung des NM20-Stacks wird im Rahmen des europäischen Förderprogramms IPCEI (Important Project of Common European Interest) unterstützt. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Weitere Informationen erhalten Sie im Auftrag der EKPO Fuel Cell Technologies über

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Über EKPO Fuel Cell Technologies EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) mit Sitz in Dettingen/Erms (Deutschland) ist ein führendes Joint Venture in der Entwicklung und Großserienfertigung von Brennstoffzellenstacks für die CO 2 -neutrale Mobilität. Das Unternehmen ist Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten, die in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen, Lkw, Bussen sowie in Bahn- und Schiffsanwendungen zum Einsatz kommen. Dabei baut das Unternehmen auf die Industrialisierungskompetenz zweier etablierter internationaler Automobilzulieferer - ElringKlinger und OPmobility. Ziel des Joint Ventures ist es, leistungsstarke Brennstoffzellenstacks zu entwickeln und in Serie zu produzieren, um die

CO 2 -neutrale Mobilität weiter voranzutreiben - ob auf der Straße, der Schiene, dem Wasser oder im Gelände. Über Akkodis Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie- und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery-Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End-to-End-Lösungen - von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook





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