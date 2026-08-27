München (ots) -- Jubiläum der erfolgreichen RTLZWEI-Daily-Soap im September- Drei Stunden BTN mit einem Best Of und zwei Specials- Am 17. September ab 19:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Seit 15 Jahren begleitet "Berlin - Tag & Nacht" das Leben junger Menschen in der Hauptstadt - authentisch, emotional und nah an der Lebenswirklichkeit seiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Was im September 2011 als mutiges Vorabendexperiment begann, entwickelte sich zu einer der prägendsten Programmmarken von RTLZWEI und setzte Maßstäbe weit über das lineare Fernsehen hinaus. Zum großen Jubiläum erwartet die Fans ein dreistündiges TV-Special.Das "Best Of" um 19:05 Uhr verspricht ein Wiedersehen mit legendären Figuren und den unvergesslichsten Storys der vergangenen Jahre. 15 Jahre Liebe, Leidenschaft, Freundschaft und Verrat: "Berlin - Tag & Nacht 15 Jahre - Ausnahmezustand" blickt in einem großen Best Of auf die unvergesslichsten Geschichten der Erfolgsserie zurück. Legendäre Lovestorys, leidenschaftliche Affären und emotionale Trennungen haben die Hauptstadt immer wieder zum Beben gebracht. Dazu kommen spektakuläre Crime-Plots, gefährliche Geheimnisse und Entscheidungen mit dramatischen Folgen. Ob Hochzeit, Herzschmerz, Eifersucht oder großer Neuanfang - die Bewohner unserer Lieblings-WGs haben alles erlebt.In den anschließenden Jubiläumsfolgen um 20:15 Uhr und 21:20 Uhr feiern Joe (Lutz Schweigel) und Peggy (Katrin Hamann) 15 Jahre Liebe und Freundschaft. Auf der großen Feier sorgt das Wiedersehen mit alten Bekannten für viele schöne und emotionale Momente. Doch während Joe und Peggy ihr Glück genießen, kommt es zu schwerwiegenden Ereignissen, die zugleich die Weichen für die weitere Handlung stellen.15 Jahre BTN und die Geschichte geht weiter. Mit dem großen Jubiläums-Special sagt BTN Danke an die treue Community, die die Serie seit 15 Jahren begleitet - im TV ebenso wie auf YouTube, im Streaming und in den Sozialen Medien."Berlin - Tag & Nacht - das große Jubiläums-Special am 17.09. bei RTLZWEI:19:05 Uhr "Berlin - Tag & Nacht - 15 Jahre Ausnahmezustand - Das Super Best Of"20:15 Uhr "Berlin - Tag & Nacht" - Das große Jubiläums-Special (1)21:20 Uhr "Berlin - Tag & Nacht" - Das große Jubiläums-Special (2)Alle drei Sendungen sind sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.Bildmaterial sowie weitere Fakten und Highlights aus 15 Jahren Sendungsgeschichte finden Sie hier zum Download (https://we.tl/t-B5aZoTQEMjxiDZ9C).Über "Berlin - Tag & Nacht":Seit dem 12. September 2011 erzählt die von filmpool entertainment produzierte Daily Soap Geschichten über Freundschaft, Liebe, Familie und das Leben in Berlin. Ausgestrahlt wird "Berlin - Tag & Nacht" montags bis freitags bei RTLZWEI und auf RTL+, wo neue Folgen bereits vor der TV-Ausstrahlung verfügbar sind. Das Format gilt als Pionier des crossmedialen Storytellings im deutschen Fernsehen und zählt zu den bekanntesten Programm-Marken von RTLZWEI.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6340562