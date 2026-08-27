Köln (ots) -Bingo erlebt ein Comeback - und bekommt jetzt eine eigene Bühne auf RTL+. Mit "Local Hero Bingo!" startet am 27. September 2026 ein neues Branded-Entertainment-Format von RTL Deutschland und WestLotto, das Quizshow und gesellschaftliches Engagement miteinander verbindet. In jeder Folge spielen zwei Ehrenamtliche um einen Gewinn für ihre Organisation. Dabei rückt die Show die Menschen in den Mittelpunkt, die sich in Nordrhein-Westfalen tagtäglich ehrenamtlich engagieren.Moderator Amiaz Habtu ("Die Höhle der Löwen") und Außenreporterin Luisa Charlotte Schulz ("NightWash") präsentieren die Show und die wöchentlichen Gewinnzahlen der neuen WestLotto-Lotterie "Local Hero Bingo!", die im September startet. Auch die Teilnehmer:innen der Lotterie unterstützen das Ehrenamt: Mit jedem verkauften Bingo-Los fließt ein Teil in die Förderung ehrenamtlicher Projekte in Nordrhein-Westfalen. *Mit dem Branded-Entertainment-Format "Local Hero Bingo!" verbinden RTL Deutschland und WestLotto Unterhaltung mit Markenkommunikation. RTL Studios verantwortet gemeinsam mit WestLotto Entwicklung und Produktion, die Ad Alliance Distribution und Vermarktung auf RTL+. Die neue Lotterie richtet sich neben der bestehenden WestLotto-Kundschaft gezielt an eine jüngere Zielgruppe.Quiz, Bingo und Ehrenamt - die Spielshow für Nordrhein-WestfalenDie neue Spielshow ist jeden Sonntag ab 18 Uhr frei auf RTL+ abrufbar und verbindet Quiz, Reportage und die aktuellen Bingo-Zahlen. Moderator Amiaz Habtu begrüßt pro Folge zwei Ehrenamtliche, die für ihre Organisation um über 5.000 Euro spielen. Die Kandidat:innen quizzen sich dabei in drei Runden durch Frage-Kategorien wie "Hömma!", "Tierisch", "Schmeckt's?", "Ehrensache" oder "Gute Unterhaltung". Alle Fragen drehen sich rund um Nordrhein-Westfalen.Zwischen den Spielrunden werden in drei Blöcken die 25 wöchentlichen Gewinnzahlen der Lotterie "Local Hero Bingo!" präsentiert. Außenreporterin Luisa Charlotte Schulz bringt außerdem die Geschichten hinter den Kandidat:innen in die Show: In kurzen Reportagen begleitet sie engagierte Menschen aus Nordrhein-Westfalen bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz - von Jugendarbeit und Tierschutz über Sport- und Kulturprojekte bis hin zu sozialen Initiativen und Nachbarschaftshilfe.Branded Entertainment aus einer HandBei "Local Hero Bingo!" greifen Formatentwicklung, Produktion, Streaming-Distribution und Vermarktung eng ineinander. Statt einer klassischen Werbeintegration entsteht für WestLotto ein eigenständiges Entertainment-Format, das die Marke und das neue Produkt zum Bestandteil des Programms macht - dementsprechend wird die Show als Werbesendung gekennzeichnet. RTL Studios entwickelt und produziert die wöchentliche Show und liefert begleitenden Social-Media-Content für die WestLotto-Kanäle zu. Ad Alliance vermarktet das Format auf RTL+ mit Pre- und Mid-Rolls, einer nativen Platzierung auf der Startseite und einem eigenen Content-Hub mit Verlinkung zur WestLotto-Homepage. WestLotto begleitet den Start des neuen Produkts und der "Local Hero Bingo!"-Show parallel mit einer umfassenden Marketingkampagne.Thomas Goseberg, Geschäftsführer, RTL Studios: "Eine Quizshow mit Amiaz und den aktuellen Bingo-Zahlen - das stand bisher nicht auf meiner Bingo-Card. Umso mehr freue ich mich, dass wir gemeinsam mit WestLotto das neue Format 'Local Hero Bingo!' entwickelt haben, das Quiz, Bingo und echte Geschichten aus Nordrhein-Westfalen auf unterhaltsame Weise zusammenbringt. Besonders schön ist, dass dabei die Menschen im Mittelpunkt stehen, die sich jeden Tag ehrenamtlich engagieren."Lars-Eric Mann, CMO, Ad Alliance: "Mit 'Local Hero Bingo!' gehen wir im Branded Entertainment einen konsequenten Schritt weiter: Gemeinsam mit WestLotto und RTL Studios verbinden wir Konzeption, Produktion, Distribution und Vermarktung zu einem maßgeschneiderten Gesamtpaket. Das zeigt, welche individuellen Lösungen entstehen können, wenn wir Branded Entertainment gemeinsam mit unseren Partnern ganzheitlich denken."Susanne Moormann, Abteilungsleitung Kundenansprache und Marketing, WestLotto: "'Local Hero Bingo!' denkt Bingo neu - digital, unterhaltsam und nah an den Menschen. Gemeinsam mit RTL Deutschland haben wir unsere Idee in ein eigenständiges Entertainment-Format übersetzt, das unser neues Produkt auf authentische und unterhaltsame Weise erlebbar macht. Gleichzeitig schaffen wir Aufmerksamkeit für das Ehrenamt und möchten insbesondere auch jüngere Menschen für 'Local Hero Bingo!' und gesellschaftliches Engagement in Nordrhein-Westfalen begeistern."Ad AllianceAd Alliance steht für wirksame, crossmediale Markenkommunikation in Deutschland. Als Vermarktungseinheit von RTL Deutschland verantwortet sie die Vermarktung der Medienangebote von RTL Deutschland sowie der Bauer Media Group. Zudem agiert Ad Alliance als Eigenhändler bzw. Dienstleister für ausgewählte Marken und Gattungen von Media Impact, der FUNKE Mediengruppe und Warner Bros. Discovery Germany und verantwortet das Video- und Addressable-TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedINRTL StudiosAls hundertprozentiges Tochterunternehmen von RTL Deutschland entwickelt und produziert RTL STUDIOS hochwertige Inhalte für alle Fernsehsender, Plattformen und Streaming-Dienste. Neben der direkten Umsetzung eigener Ideen erwirbt RTL STUDIOS auch Formatrechte aus dem Ausland und adaptiert sie hinsichtlich der Zuschauergewohnheiten des deutschen Marktes. Von Scripted, Factual und Light Entertainment über Comedy, Reality und Show bis hin zu innovativen, KI-unterstützten Content-Formaten.RTL+RTL+ ist mit über 7,6 Millionen bezahlten Abos der erfolgreichste deutsche Streamingdienst. Der Streamingservice von RTL Deutschland bietet ein breites Entertainmenterlebnis - von exklusivem Live-Sport über packende Realityformate, mitreißende Serien und Filme, große Show-Highlights sowie hochwertige News- und Doku-Inhalte bis hin zu vielfältigem Kids-Programm für die ganze Familie. Und das mit Erfolg: Mit seinen unverwechselbaren Formaten prägt RTL+ den Streamingmarkt, wird regelmäßig zum Talk of Town und fährt laut offizieller AGF-Messungen immer wieder Reichweiten- und Abrufrekorde ein. Alle RTL+ Pakete auf einen Blick.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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