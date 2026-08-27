Unterföhring (ots) -Text für den Versand- Ab Sonntag überträgt Sky Sport die US Open inklusive Konferenz täglich ab 16:45 Uhr live- Sky Experte Patrik Kühnen über Alexander Zverev: "Große Chance für Zverev! Der Top-Spieler, der das physisch stärkste Paket mit sich bringt"- Sky Experte Philipp Kohlschreiber über das bevorstehende Comeback von Titelverteidiger Carlos Alcaraz: "Gefährliche Entscheidung"Mit den US Open steht der vierte und zugleich letzte Grand Slam des Jahres an.Am kommenden Sonntag, 30. August, wird zum ersten Mal serviert und Sky Sport Tennis überträgt das Major in Flushing Meadows im New Yorker Stadtteil Queens live.Zverev zählt zum engen FavoritenkreisNach seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open und dem Finaleinzug in Wimbledon zählt Alexander Zverev auch in New York zu den Top-Favoriten, zumal Jannik Sinner verletzungsbedingt absagen musste. "Für Jannik Sinner ist es außerordentlich schade, dass er nicht spielen kann - und Alcaraz hat seit Barcelona kein Turnier mehr gespielt. Daraus ergibt sich eine große Chance für Alexander Zverev", analysiert Sky Sport Tennis Experte Patrik Kühnen die Situation vor Turnierbeginn. Im Rahmen einer Sky Sport Presserunde gemeinsam mit Philipp Kohlschreiber betont Kühnen die Fitness des 29-jährigen Deutschen: "Er ist für mich der Top-Spieler, der das physisch stärkste Paket mit sich bringt."Sky Sport Tennis Experte Philipp Kohlschreiber ergänzt: "Den schweren Rucksack, den er immer hatte, ein Grand Slam gewinnen zu müssen, hat er beiseitegeschoben. Das hat etwas gelöst."Gespannt darf man auch auf das Comeback von Carlos Alcaraz nach einer viermonatigen Verletzungspause sein, dessen Turnierantritt Kohlschreiber kritisch sieht: "Ich halte es für eine gefährliche Entscheidung. New York bei der Belastung, bei den Temperaturen und der Schwüle in einem Best of Five - doch sie werden es am besten wissen, wie fit das Handgelenk ist."Sky Experte Patrick Kühnen über Novak Djokovic: "Mental Master"Hingegen werden dem inzwischen 39-jährigen Novak Djokovic, der sich mittlerweile der Konkurrenz einer neuen starken Tennisgeneration um Rafael Jodar (19), Arthur Fils (22) und Ben Shelton (23) stellen muss, weiterhin große Chancen eingeräumt. Kühnen beschreibt den Serben als einen "Mental Master", der durchaus die "Chance hat, die US Open zu gewinnen. Man darf ihn niemals abschreiben."Sabalenka sucht ihre Form - Gauff und Pegula tragen US-HoffnungenBei den Damen läuft Titelverteidigerin Aryna Sabalenka derzeit ihrer Form hinterher, während Wimbledon-Siegerin Linda Noskova und French-Open-Gewinnerin Mirra Andreeva mit entsprechendem Selbstbewusstsein nach New York reisen. Doch auch die US-Hoffnungen Coco Gauff und Jessica Pegula zählen zum Favoritenkreis, ebenso wie Iga Swiatek. Aus deutscher Sicht stehen Eva Lys, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Ella Seidel im Hauptfeld.Täglich um 16:45 Uhr stimmt Sky Sport mit den "US Open Daily" auf den Turniertag ein. Im Anschluss um 17:00 Uhr startet die Konferenz, die bis zum Folgetag um 7:00 Uhr morgens andauert. Außerdem können Tennis-Fans die Einzelspiele aus dem Arthur Ashe Stadium, dem größten Tennisstadion der Welt sowie dem Louis Armstrong Stadium live verfolgen.Marcel Meinert kommentiert das Damen-Finale am 12.9. - Stefan Hempel das Herren-Finale am 13.9.Paul Häuser und Antonia Wisgickl begrüßen die Zuschauer in der ersten Woche aus New York, ehe Yannik Erkenbrecher und Lisa Halfmann übernehmen. Neben Patrik Kühnen und Philipp Kohlschreiber ordnen auch Andrea Petkovic und Benni Ebrahimzadeh die Leistungen auf den Courts ein. Es kommentieren Markus Götz, Hannes Hermann, Paul Häuser, Michael Fuchs, Philipp Langosz, Jürgen Müller und Marcel Meinert, der das Damen-Finale samstagabends, am 12.9. ab 21:30 Uhr begleiten wird, sowie Stefan Hempel, der das Herren-Finale tags darauf am Sonntagabend, 13.9. ab 19:30 Uhr kommentieren wird.Pressekontakt:Jan GötzeSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6340657