Zusammenarbeit zwischen dem Bundesstaat Minas Gerais, Lima & Pergher - einem führenden brasilianischen Chemie- und Industrieunternehmen - und St George zur Errichtung eines neuen Verarbeitungszentrums für Seltene Erden in Minas Gerais

St George und die Lima & Pergher Group werden gemeinsam das Potenzial für die Errichtung des Minas Gerais Rare Earths Processing Centre (des "Zentrums") prüfen, das über Kapazitäten verfügen soll, um Verarbeitungsdienstleistungen für Projekte zum Abbau Seltener Erden anzubieten, die sich im Bundesstaat Minas Gerais in der Entwicklung befinden, darunter das Araxá-Projekt von St George.

Der Bundesstaat Minas Gerais wird diese Initiative durch Unterstützung bei Genehmigungsverfahren, die Förderung von Beziehungen zu Lieferanten und Dienstleistern sowie die Unterstützung von Anträgen auf staatliche Steuervergünstigungen unterstützen.

Ziel des Zentrums ist es, eine vollständig inländische brasilianische Lieferkette von der Mine bis zum Magneten zu unterstützen, mit ausschließlich brasilianischem Ausgangsmaterial und Verarbeitung im Land.

Das Zentrum wird sich auf die mittlere Stufe der Lieferkette für Seltene Erden konzentrieren und Technologien einsetzen, um eine breite Palette von Ausgangsmaterialien zu veredeln - darunter Seltene-Erden-Konzentrat, gemischtes Seltene-Erden-Carbonat (MREC) und Oxalat - und Materialien für die Magnetherstellung für nachgelagerte Abnehmer zu produzieren, darunter MagBras, das Brasiliens erste Anlage zur Herstellung von Seltene-Erden-Magneten errichtet.

Lima & Pergher verfügt über seine Chemie- und Industriesparte START über Fachkompetenz in der chemischen Verarbeitung und betreibt einen großen Industriekomplex in Uberlândia, Minas Gerais, der über die Kapazität verfügt, das Zentrum aufzunehmen.

St George wird technische Expertise zur Unterstützung bei der Planung des Zentrums bereitstellen und außerdem Ausgangsmaterial aus dem Araxá-Projekt zur Verarbeitung im Zentrum liefern - der größten hochgradigen, in Karbonatit beherbergten Seltene-Erden-Ressource Südamerikas.¹

St George kann außerdem nationale und internationale nachgelagerte Partner einbinden, die potenziell Zugang zu Verarbeitungstechnologien für das Zentrum bereitstellen können.

¹ Einzelheiten zur Mineralressource von Araxá finden Sie in Tabelle 1 unten sowie in unserer ASX-Mitteilung vom 11. August 2026 "155% Increase in Measured & Indicated Araxá Resource".

St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich, eine strategische Initiative zur möglichen Errichtung des Minas Gerais Rare Earths Processing Centre (des Zentrums) in Minas Gerais, Brasilien, bekannt zu geben.

St George hat mit der Lima & Pergher Group - handelnd über ihre Chemie- und Industriesparte START (START) - und dem Bundesstaat Minas Gerais - handelnd über das Minas Gerais State Economic Development Department (SEDE) und das Minas Gerais Integrated Development Institute (Invest Minas) (zusammen als der Bundesstaat bezeichnet) - eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die als Protocol of Intent bezeichnet wird.

Die Vereinbarung schafft einen Rahmen dafür, dass die Parteien das Potenzial zur Errichtung des Zentrums als neues Verarbeitungszentrum für Seltene Erden in Minas Gerais prüfen, sowie die Grundlage für ein langfristiges kommerzielles Unternehmen, das den gemeinsamen Bau und Betrieb des Zentrums umfasst. Diese wegweisende Initiative wurde von den Parteien auf der EXPOSIBRAM bekannt gegeben, Brasiliens größter Bergbaukonferenz, die diese Woche in Belo Horizonte, Brasilien, stattfindet.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, kommentierte:

"Wir freuen uns, unsere Beziehung zum Bundesstaat Minas Gerais mit diesem spannenden Plan zum Ausbau der heimischen brasilianischen Lieferkette für Seltene Erden zu erweitern.

"Minas Gerais verfügt über mehrere aufstrebende Produzenten Seltener Erden - darunter unser erstklassiges Araxá-Projekt - und hat das Potenzial, zum weltweit führenden Produzenten Seltener Erden zu werden. Die Etablierung der Verarbeitung Seltener Erden in Minas Gerais kann den Bundesstaat weiter dabei voranbringen, zu einer globalen Größe bei der Produktion Seltener Erden zu werden.

"Wir fühlen uns geehrt, vom Bundesstaat als Partner für die mögliche Errichtung eines Verarbeitungszentrums für Seltene Erden ausgewählt worden zu sein, das über die Fähigkeit verfügen könnte, Seltene Erden zu trennen, Seltene Erden zu veredeln und Materialien für die Herstellung von Seltene-Erden-Magneten zu produzieren. Dies ist eine Gelegenheit, die mittlere Verarbeitungsstufe für Seltene Erden in Minas Gerais aufzubauen und damit Brasiliens Lieferkette von der Mine bis zum Magneten auszubauen.

"Die Unterstützung durch den Bundesstaat wird die Risiken dieser Initiative erheblich reduzieren und unterstreicht zusätzlich die starke Unterstützung durch Regierung und Bevölkerung für die Entwicklung des Araxá-Projekts.

"Wir freuen uns außerdem über die Zusammenarbeit mit START, einem Unternehmen, das in seinem Bereich führend ist und wesentlich zur erfolgreichen Umsetzung dieser Strategie beitragen kann. Die Verarbeitungsexpertise von START und die günstige Logistik seines Industriekomplexes werden von unschätzbarem Wert sein, während wir die Planung des Verarbeitungszentrums vorantreiben und eine Investitionsentscheidung prüfen.

"Die Entwicklung unseres Araxá-Projekts sowie des Verarbeitungszentrums hat das Potenzial, sehr bedeutende wirtschaftliche Auswirkungen für Minas Gerais zu schaffen und die Position von St George als wichtigen Beitragenden zur brasilianischen Lieferkette für kritische Mineralien weiter zu festigen."

Fabio Pergher, Chairman und President der Lima & Pergher Group, kommentierte:

"Unsere Erfahrung in der chemischen Verarbeitung erstreckt sich über mehr als vier Jahrzehnte, in denen wir einen bedeutenden Chemie- und Industriebetrieb in Uberlândia aufgebaut haben, stets mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung.

"Wir freuen uns darauf, mit St George an dieser strategisch wichtigen Initiative zu arbeiten, die eine stabile und widerstandsfähige, dauerhafte Wertschöpfungskette für Seltene-Erden-Magnete in Brasilien schaffen könnte.

"Durch diese Partnerschaft werden wir weiter dazu beitragen können, Minas Gerais als weltweit führenden Standort für Seltene Erden zu etablieren und gleichzeitig Arbeitsplätze und wirtschaftliche Impulse im Bundesstaat zu schaffen."

Die Veröffentlichung wurde vom Board von St George Mining Limited genehmigt.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Media and Investor Relations

Purple

+61 411 251 540

mailto:pklinger@purple.au

Zuvor veröffentlichte Mineralressourcenschätzung

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung für das Araxá-Projekt beziehen, wurden der ASX-Mitteilung des Unternehmens vom 11. August 2026 mit dem Titel "155% Increase in Measured & Indicated Araxa Resource" entnommen.

Die Mineralressourcenschätzung wurde von Herrn Rodney Brown erstellt, einem Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Brown ist Corporate Consultant bei SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, das von St George Mining Limited beauftragt wurde. Herr Brown verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der betrachteten Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Mitteilung vom 11. August 2026 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Mineralressourcenschätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Zusammenhang, in denen die Feststellungen der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Mitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Zuvor veröffentlichte Explorationsergebnisse

Diese Mitteilung enthält Verweise auf Explorationsergebnisse, die zuvor vom Unternehmen bekannt gegeben wurden. Die entsprechenden Mitteilungen sind:

Juli 2025 - Hochgradige Seltene Erden 1 km außerhalb der MRE entdeckt

September 2025 - Erste RC-Analyseergebnisse liefern hochgradige Seltene Erden und Niob

September 2025 - Bedeutende Entdeckung von Seltenen Erden und Niob 1 km östlich der MRE bei Araxá

März 2026 - Bedeutende Ressourcenaufwertung für Araxá

April 2026 - 178 m ab Oberfläche - bester Abschnitt bei Araxá

Mai 2026 - Bohrungen erweitern hochgradige Mineralisierung bei Araxá

Juli 2026 - 199 m hochgradige Seltene Erden und Niob ab Oberfläche

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die zuvor berichteten Explorationsergebnisse, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Zusammenhang, in denen die Feststellungen der jeweiligen sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Mitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich lediglich um Prognosen handelt und die bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Directors und des Managements des Unternehmens liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar.

Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen die Verwendung von Begriffen wie "kann", "könnte", "glaubt", "schätzt", "zielt ab", "erwartet" oder "beabsichtigt" sowie anderer ähnlicher Begriffe, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Bewertung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen zu zukünftigen Ereignissen und Maßnahmen, von denen zum Datum dieser Mitteilung erwartet wird, dass sie eintreten beziehungsweise durchgeführt werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Interpretationen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden Empfänger davor gewarnt, sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu verlassen, da diese ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX Listing Rules übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage beruht, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt. Das Dokument enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited, die zum Datum dieser Mitteilung aktuell sind.

Die Mitteilung ist in zusammengefasster Form erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Empfänger sollten sich für Anlagezwecke nicht auf sie als Beratung verlassen, da sie ihre Anlageziele, ihre finanzielle Situation oder ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Diese Faktoren sollten mit oder ohne professionelle Beratung berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob eine Anlage angemessen ist.

Die Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen in irgendeiner Rechtsordnung ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Die Mitteilung darf in keiner Rechtsordnung verbreitet werden, außer in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden gesetzlichen Anforderungen. Empfänger sollten sich über die in ihrer jeweiligen Rechtsordnung geltenden Beschränkungen informieren, da deren Nichtbeachtung zu einem Verstoß gegen die Wertpapiergesetze dieser Rechtsordnung führen kann.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar und wurde erstellt, ohne die Anlageziele, finanziellen Verhältnisse oder besonderen Bedürfnisse des Empfängers zu berücksichtigen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen und Empfehlungen sollen keine Empfehlungen bestimmter Anlagen für bestimmte Personen darstellen.

Empfänger sollten professionellen Rat einholen, wenn sie entscheiden, ob eine Anlage angemessen ist. Alle Wertpapiertransaktionen sind mit Risiken verbunden, darunter unter anderem das Risiko nachteiliger oder unerwarteter Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen St George Mining Limited (einschließlich aller mit ihr verbundenen Körperschaften), ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater keine Verantwortung für Verluste, die in irgendeiner Weise - einschließlich durch Fahrlässigkeit - daraus entstehen, dass jemand aufgrund dieses Materials handelt oder von einer Handlung absieht.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Es handelt sich um einen Auszug aus einer 9-seitigen Pressemitteilung. Die Originalmeldung in englischer Sprache finden Sie unter dem folgenden Link: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03126987-6A1340586&v=undefined



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000SGQ8Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.