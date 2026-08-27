Santa Clara - Die ungebrochene Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen treibt den global dominierenden KI-Chipkonzern Nvidia weiter an. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Nettogewinn in dem am 26. Juli abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal auf mehr als das Doppelte. Das Wachstumstempo soll auch im kommenden Geschäftsjahr hoch bleiben. «Der Ausbau der KI-Infrastruktur läuft mit Volldampf», sagte Firmengründer und Konzernchef Jensen Huang laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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