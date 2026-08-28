Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Der KI-Boom wird immer stärker zum Energieboom. Rechenzentren benötigen gewaltige Mengen Strom, neue Erzeugungskapazitäten und leistungsfähigere Netze. Gleichzeitig erlebt die Kernenergie ein Comeback und selbst Erdgas gewinnt als schnell verfügbare Energiequelle wieder strategische Bedeutung. Milliardeninvestitionen fließen deshalb in eine Infrastruktur, die über Jahrzehnte vernachlässigt wurde. Für Anleger entstehen gleich mehrere Wachstumsmärkte, von Stromnetzen über die Sanierung bestehender Energieanlagen bis zum Aufbau einer unabhängigen nuklearen Brennstoffversorgung.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de