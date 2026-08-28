Kriege, Konflikte oder einfach nur ein mieses Management: Der Aufstieg und der Abstieg von Weltkonzernen hängt an vielen Faktoren. Dieses Jahr sind es mal wieder die Kriege Washingtons, die Lieferketten, Schifffahrtsrouten oder einfach die Laune der Konsumenten abwürgen. Für Anleger bieten solch kursbewegende Zeiten Chancen und Risiken. Da profitiert der eine, weil der Dieselpreis hoch ist und der andere leidet unter gesperrten Handelswegen. Das ist Grund genug, um die Aktien von Nike, dynaCERT und Hapag-Lloyd in den Blick zu nehmen!Den vollständigen Artikel lesen ...
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