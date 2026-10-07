Hohe Investitionen, steigende Zinsen, sinkende Margen und der Umbau etablierter Geschäftsmodelle prägen derzeit viele Börsenwerte. Während ein Konzern den Aufbau kritischer Infrastruktur finanziert, setzt ein anderer auf eine Technologie für effizientere Bestandsflotten. Ein drittes bekanntes Unternehmen kämpft mit Preisdruck und schwächerer Nachfrage in seinen bisherigen Kernmärkten. Für Anleger entscheidend ist nicht die nächste Ankündigung, sondern die Lösung der Problemlage und deren operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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