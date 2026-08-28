Es mutet schon komisch an, wenn man die Kursziele für Gold im Netz vergleicht. Da gibt es die Analysten der Investmentbanken, die sichtlich ihrer Unabhängigkeit sehr eingeschränkt sind und eben das liefern müssen, was der Kunde bezahlt. Dann gibt es viel freie Systemkritiker, die das beliebte Edelmetall (damit auch Silber und Platin) seit Jahren akkumulieren, um nach dem Systemcrash der Währungen besser dazustehen als andere. Und dann gibt es viele Spekulanten, die ohne recht viel Wissen zu Fundamentaldaten einen Spotpreis leerverkaufen und sich nachher wundern, dass die Eindeckung nicht mehr funktioniert, wie es im Januar der Fall war. Auf der Minenseite stellt sich das Problem anders dar. Geologen kämpfen mit schrumpfenden Vorkommen, Manager erzählen vom Leid ständig steigender Kosten. Um es auf einen Nenner zu bringen: Das Metall ist mit vielen Sagen umwogen, physisch extrem knapp und Notenbanken kaufen ständig zu. Alles in Allem sehr stimmig - warum also keine 10.000 USD als Kursziel proklamieren. In den nächsten 3 Jahren könnte das durchaus Realität werden. Welche Aktien erscheinen in diesem Kontext interessant?

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