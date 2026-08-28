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Small- & Micro Cap Investment
28.08.2026 05:58 Uhr
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Rechnen, wo Computer versagen: Wie Quantencomputer die Medikamentenforschung verändern könnten

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Weltweit investieren Pharmakonzerne in Quantentechnologie, um Wirkstoffe schneller und günstiger zu entwickeln. Eine aktuelle Studie von Quantum X Labs zeigt, wo auch kleinere Anbieter in diesem Feld ansetzen

Die Entwicklung eines neuen Medikaments dauert im Schnitt zehn bis fünfzehn Jahre und kostet oft mehr als eine Milliarde US-Dollar - ein erheblicher Teil davon entfällt auf computergestützte Simulationen von Molekülen, die auf klassischen Rechnern an ihre Grenzen stoßen. Genau hier setzen Quantencomputer an: Sie sollen komplexe chemische und biologische Prozesse präziser und schneller berechnen können als herkömmliche Supercomputer. Ein Unternehmen, das sich in diesem Feld positioniert, ist Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002).

Aktuelle Meldung: Erster kompletter Analyse-Workflow mit echten Patientendaten

Quantum X Labs gab am 29. Juli 2026 bekannt, über seine Tochtergesellschaft CliniQuantum einen vollständigen quantengestützten Workflow zur klinischen Datenanalyse demonstriert zu haben. Dabei wurden reale klinische Daten durch einen integrierten Analyseprozess geführt - von der Datenaufbereitung über die quantengestützte Auswertung bis zur Generierung biologisch und klinisch interpretierbarer Ergebnisse. Die Demonstration lief auf einer firmeneigenen Quantensimulationsumgebung, die quantenmechanische Rechenprozesse nachbildet. Das zugrundeliegende Algorithmus-Verfahren des Unternehmens ist für quantengestütztes Sampling kontinuierlicher Wahrscheinlichkeitsverteilungen ausgelegt, wie sie in der statistischen Auswertung klinischer Studien- und Biodaten anfallen.

Bereits einige Tage zuvor, am 24. Juli 2026, hatte das Unternehmen Fortschritte bei einem Quanten-Fehlerkorrektur-Decoder in Zusammenarbeit mit dem NVIDIA-CUDA-Q-Ökosystem gemeldet - eine Technologie, die als Voraussetzung für zuverlässigere, größer skalierte Quantenberechnungen gilt, wie sie auch für komplexere Molekülsimulationen benötigt würden.

Der globale Trend: Pharmakonzerne investieren in Quantenchemie

Quantum X Labs bewegt sich damit in einem Feld, das in den vergangenen Jahren zunehmend Aufmerksamkeit großer Pharmakonzerne auf sich gezogen hat. Bereits seit 2021 kooperiert Boehringer Ingelheim mit Google Quantum AI an quantengestützten Simulationen für die Wirkstoffforschung - die erste derartige Partnerschaft eines Pharmaunternehmens weltweit, mittlerweile ausgeweitet auf eine Zusammenarbeit mit IBM Quantum zur Vorhersage von Wirkstoffeigenschaften (u. a. Aufnahme, Verteilung, Verstoffwechselung, Ausscheidung und Toxizität, kurz ADMET). Auch andere große Pharmakonzerne sind aktiv: Roche kooperiert mit dem Anbieter Quantinuum an Protein-Ligand-Simulationen, Novo Nordisk hat in das Quanten-Start-up Kvantify investiert, AstraZeneca arbeitet mit Quantinuum an quantenchemischen Berechnungen im Kontext der COPD-Wirkstoffforschung, und IBM unterhält eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda.

Laut Marktbeobachtern hat sich die Debatte um Quantencomputing in der Pharmaforschung 2025/2026 von einer eher theoretischen Zukunftsvision zu konkret laufenden Projekten verschoben. Als möglicher Meilenstein gilt etwa eine gemeinsame Simulation von IBM und der Cleveland Clinic zur Struktur des sogenannten Trp-Cage-Proteins - laut Fachbeobachtern ein Hinweis darauf, dass proteingroße Moleküle zunehmend in Reichweite heutiger Quantenrechner rücken. Gleichzeitig betonen Branchenexperten, dass ein belastbarer, breit nachweisbarer "Quantenvorteil" gegenüber klassischen Supercomputern für reale Wirkstoffentwicklungsprobleme nach übereinstimmender Einschätzung mehrerer Marktbeobachter eher gegen Ende des Jahrzehnts zu erwarten sei.

Technologischer Kontext im Peer-Vergleich

Anders als die großen Pharma-Kooperationspartner IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) und Google, die eigene, in Hardware realisierte Quantenprozessoren mit hunderten physischen Qubits betreiben (etwa IBMs "Heron"-Chip mit 156 Qubits oder Googles "Willow"-Chip), setzt Quantum X Labs nach eigenen Angaben zunächst auf eine Quantensimulationsumgebung - also die Nachbildung quantenmechanischer Rechenprozesse auf klassischer Hardware, ergänzt um GPU-Beschleunigung über die NVIDIA-CUDA-Q-Plattform. Dieser Ansatz ist in der Branche verbreitet, um Algorithmen und Workflows zu entwickeln und zu testen, bevor sie auf echter, fehleranfälliger Quantenhardware im größeren Maßstab ausgeführt werden. Der Übergang von der Simulation zur Ausführung auf physischer Quantenhardware gilt in der Branche allgemein als der entscheidende, aber auch anspruchsvollste nächste Schritt.

Einordnung

Die jüngste CliniQuantum-Demonstration von Quantum X Labs reiht sich in einen breiteren, international sichtbaren Trend ein, Quantencomputing für die Arzneimittel- und Biomedizinforschung nutzbar zu machen. Während die Pharma-Großkonzerne diesen Weg über mehrjährige Partnerschaften mit finanzstarken Technologiekonzernen wie IBM und Google beschreiten, positioniert sich Quantum X Labs als kleinerer, spezialisierter Technologieanbieter mit eigener Simulationsplattform. Ob sich daraus mittelfristig kommerziell nutzbare Anwendungen für Pharmaunternehmen oder Forschungseinrichtungen entwickeln, hängt - wie im gesamten Sektor - maßgeblich vom Übergang von Simulation zu belastbarer, fehlerkorrigierter Quantenhardware ab.

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Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/29/3335188/0/en/Quantum-X-Labs-Demonstrated-a-Complete-End-to-End-Quantum-Enabled-Clinical-Data-Analysis-Use-Case-by-Using-Real-World-Clinical-Information-on-a-Quantum-Computer-Simulator.html
https://www.boehringer-ingelheim.com/about-us/partnering-google-quantum-computing
https://intuitionlabs.ai/articles/ibm-quantum-drug-discovery
https://www.morningglorysciences.com/en/quantum-computing-drug-discovery-2026-en/
https://entangledfuture.com/pharma/
https://sakaradigital.com/blog/quantum-computing-watch-list-pharma-rd-leaders/
https://www.onvista.de/aktien/IBM-Aktie-US4592001014

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc
Land: Israelisch / ISIN: US9267113002
https://quantumxlabs.xyz

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Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Enthaltene Werte: US4592001014,US9267113002

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