Gold und Silber gehören 2026 zu den großen Gewinnern an den Rohstoffmärkten. Während Gold von geopolitischen Spannungen, hoher Staatsverschuldung und der Suche nach sicheren Häfen profitiert, bekommt Silber zusätzlichen Rückenwind durch seine industrielle Nachfrage. Solarenergie, Elektrifizierung, Stromnetze und Hightech treffen auf ein strukturell knappes Angebot. Für Minenaktien entsteht dadurch eine interessante Konstellation: Steigende Edelmetallpreise erhöhen die Margen etablierter Produzenten und können gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit noch unentwickelter Vorkommen erheblich verbessern. Drei Unternehmen könnten davon besonders profitieren.
Enthaltene Werte: CA32076V1031,CA6979001089,CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
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