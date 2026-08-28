EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AGROB Immobilien AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AGROB Immobilien AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2024
Ort: https://agrob-ag.de/investor-relations/berichte
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGROB Immobilien AG
|Münchener Straße 101
|85737 Ismaning
|Deutschland
|Internet:
|www.agrob-ag.de
|LEI Code:
|529900PM60MSRCU5YY60
|Ende der Mitteilung
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