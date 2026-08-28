Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Was wenn nach dem Einschalten der schwarze Bildschirm bleibt? Kein Witz - denn der unersättliche Hunger von Künstlicher Intelligenz treibt die Nachfrage nach Strom- und Cloud-Kapazitäten in astronomische Höhen, doch Bloomberg schlägt jetzt Alarm: Beim Ausbautempo von Rechenzentren droht ein massiver Reality-Check, der die ambitionierten KI-Träume der Silicon-Valley-Riesen empfindlich ausbremsen könnte. Eine Studie von Bloomberg NEF untermauert diese Sorge und prognostiziert, dass Rechenzentren bis zum Jahr 2035 bis zu 20 % des gesamten US-Strombedarfs verschlingen könnten. Als kritischster Flaschenhals erweist sich dabei die extreme Knappheit von Strom, da alternde Stromnetze und der schleppende Ausbau erneuerbarer Energien schlicht nicht mit dem rasanten Wachstum Schritt halten können. Zudem gerät die Schnelligkeit bei der Realisierung neuer Megaprojekte zunehmend ins Stocken, weil langwierige Genehmigungsverfahren, überlastete Lieferketten für Spezialtransformatoren und der akute Mangel an qualifizierten Fachkräften die Bauzeiten extrem in die Länge ziehen. Wie können Investoren von dieser Knappheits-Situation profitieren?Den vollständigen Artikel lesen ...
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