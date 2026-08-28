Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
/ Schlagwort(e): Konferenz/Konferenz
Fresenius, Gerresheimer, TUI und viele weitere Unternehmen präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen
Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") veranstaltet im Herbst 2026 wieder zahlreiche virtuelle Anlegerforen und lädt alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein. Die virtuellen Anlegerforen bieten Privatanlegern die Chance, sich über die präsentierenden Unternehmen zu informieren und sich direkt mit den jeweiligen Unternehmensvertretern auszutauschen. Folgende Unternehmen stellen sich im Rahmen eines SdK-Anlegerforums in den nächsten Wochen vor:
Datum Uhrzeit Unternehmen
02.09.2026 18:30 Fresenius SE & Co. KGaA
Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Interesse können Sie sich unter www.sdk.org/anlegerforen anmelden.
Nutzen Sie die Chance und seien Sie live mit dabei!
München, den 28.08.2026
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