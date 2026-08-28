Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Konferenz/Konferenz

Fresenius, Gerresheimer, TUI und viele weitere Unternehmen präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen



28.08.2026 / 14:00 CET/CEST

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Fresenius, Gerresheimer, TUI und viele weitere Unternehmen präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen

Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie unsere Anlegerforen live - mit direkter Möglichkeit zum Austausch mit den Unternehmen!

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") veranstaltet im Herbst 2026 wieder zahlreiche virtuelle Anlegerforen und lädt alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein. Die virtuellen Anlegerforen bieten Privatanlegern die Chance, sich über die präsentierenden Unternehmen zu informieren und sich direkt mit den jeweiligen Unternehmensvertretern auszutauschen. Folgende Unternehmen stellen sich im Rahmen eines SdK-Anlegerforums in den nächsten Wochen vor:

Datum Uhrzeit Unternehmen

02.09.2026 18:30 Fresenius SE & Co. KGaA

03.09.2026 18:30 Gerresheimer AG

09.09.2026 18:30 7C Solarparken AG

28.09.2026 18:30 Heidelberg Materials AG

29.09.2026 17:00 TUI AG

30.09.2026 18:30 GEA Group AG

06.10.2026 18:30 Knorr-Bremse AG

Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Interesse können Sie sich unter www.sdk.org/anlegerforen anmelden.

Nutzen Sie die Chance und seien Sie live mit dabei!

München, den 28.08.2026

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.



Kontaktdaten der SdK:

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Implerstr. 24

81371 München

Tel: 089 / 2020846-0

Fax: 089 / 2020846-10

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Dr. Marc Liebscher

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