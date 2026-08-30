Perspektiven von Bilfinger, Nemetschek, Sixt, 2G Energy und Jenoptik im September. Könnten interessante Kandidaten aus dem deutschen Mid- oder Smallcapsektor sein. Nachdem diese Woche Nvidia und Walsh den Takt für die nächsten Wochen vorgaben, geht es jetzt um Einzelwerte, die "passen" könnten. Und im September könnte eine Bilfinger als Profiteur aus dem Bau- und Infrastruktursektor spannend sein - nach eher gemischter Performance bisher scheint die Aktie die Trendwende zu schaffen. Oder Nemetschek, die Digitalisierungs-Profiteure aus dem Mittlestand. Sixt als Aktie mit Nachholpotential, abgestraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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