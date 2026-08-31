Raketenstarts sind einfach faszinierend: Grelles Licht, ein gewaltiger Schub und die Nervosität beim Countdown ziehen uns in ihren Bann. Doch viele Zukunftstechnologien sind ohne Rohstoffe und deren smarte Veredelung nicht denkbar. Längst blicken Tech-Titanen daher auf irdische Rohstoff-Vorkommen und denken Versorgungssicherheit mit. Wir beleuchten SpaceX und zeigen, welche Rohstoff-Unternehmen bereits heute die Vorkommen von morgen sichern. Drei Unternehmensmodelle im Check.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de