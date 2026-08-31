Die Energiewende hat längst kein Technologieproblem mehr, sondern ein Finanzierungs- und Infrastrukturproblem. Solarparks müssen gebaut, Batteriespeicher finanziert und Stromnetze für eine zunehmend dezentrale Energieversorgung aufgerüstet werden. Allein die Projektpipelines großer Entwickler zeigen, welche Dimension der Investitionsbedarf inzwischen erreicht hat. Gleichzeitig entstehen neue Geschäftsmodelle für Unternehmen, die nicht nur Anlagen bauen, sondern Kapital bereitstellen oder an den langfristigen Erträgen der Projekte verdienen. Für Anleger eröffnet sich damit eine zweite Phase der Energiewende. Jetzt geht es darum, aus dem gewaltigen Ausbau ein profitables Geschäft zu machen.
Enthaltene Werte: CA75527Q1081,CA1366351098,US36828A1016Den vollständigen Artikel lesen ...
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