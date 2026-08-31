von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Clozel, der mit Pharmakon abgeschlossener Darlehensvertrag über eine Viertelmilliarde Franken befreit Idorsia vom unmittelbaren Liquiditätsdruck. War das jetzt der grosse Durchbruch? Seit seinem Tiefst anfangs 2025 hat sich die Aktie verzehnfacht. Jean-Paul Clozel: Die Finanzierung war zweifellos ein wichtiger Meilenstein, weil sie uns den notwendigen finanziellen Spielraum verschafft, um unsere Strategie umzusetzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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