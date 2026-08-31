Die Almonty-Aktie steht vor einer entscheidenden charttechnischen Hürde. Mehrfach prallte der Kurs bereits an der Marke von 19 US$ ab und konnte den Widerstand bislang nicht nachhaltig überwinden. Damit rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, ob den Bullen dieses Mal der Ausbruch gelingt oder erneut eine Abweisung folgt. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Die Almonty-Aktie prallte bereits mehrfach an der Marke von 19 US$ ab. Offensichtlich besteht hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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