Vaudoise Assurances
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Lausanne, 31. August 2026 - Bei den Zufriedenheitsumfragen 2026 von Comparis und bonus.ch rangiert die Vaudoise erneut unter den am besten bewerteten Versicherern der Schweiz. Auf einer Skala von 1 bis 6 erhält die Vaudoise Noten zwischen 5,1 und 5,4 für ihre Auto- und Hausratversicherung.
Auch 2026 wieder von Comparis ausgezeichnet
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Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2390696
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2390696 31.08.2026 CET/CEST