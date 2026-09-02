Lausanne - Nach dem Rekordgewinn im vergangenen Jahr hat die Vaudoise weiter zugelegt. In den ersten sechs Monaten 2026 steigerte der Versicherer Umsatz und Gewinn. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern Wachstumsperspektiven im Nichtlebengeschäft, macht dies aber abhängig von den Elementarereignissen in der zweiten Jahreshälfte. Der Umsatz kletterte um 6,5 Prozent auf 1,17 Milliarden Franken, wie der Westschweizer Versicherer am Mittwoch bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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