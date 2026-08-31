55 Mio. Tonnen Phosphat: Nächstes Projekt im Fokus

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Aguia Resources berichtet, das Phosphatprojekt Lucena im Nordosten Brasiliens erneut bewerten zu wollen. Im Mittelpunkt stehe eine 2013 ausgewiesene Ressource von 55 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 6,42 Prozent P2O5. Zusätzlich wolle das Unternehmen eine Kalkstein-Ressource untersuchen und die erforderlichen Lizenzverlängerungen vorantreiben.
Aguia Resources berichtet, das Phosphatprojekt Lucena im Nordosten Brasiliens erneut bewerten zu wollen. Im Mittelpunkt stehe eine 2013 ausgewiesene Ressource von 55 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 6,42 Prozent P2O5. Zusätzlich wolle das Unternehmen eine Kalkstein-Ressource untersuchen und die erforderlichen Lizenzverlängerungen vorantreiben.
55 Millionen Tonnen Phosphatgestein
Lucena liegt rund 40 Kilometer südlich von João Pessoa im Bundesstaat Paraíba. Aguia habe dort 2011 und 2012 insgesamt 49 Kernbohrungen niedergebracht. Auf dieser Grundlage habe SRK Consulting
Canada eine abgeleitete Mineralressource nach dem JORC-Regelwerk und ein erstes Modell für einen möglichen Tagebau erstellt. Die Berechnung nutze einen Mindestgehalt von 3 Prozent P2O5, einer
Vergleichsgröße für den Phosphatgehalt.
Die Ressource decke nur einen Teil des Projektgebiets ab. Laut Aguia verfüge Lucena über Straßenanbindung, Wasser und Strom. Der Hafen Cabedelo sei über rund 65 Kilometer asphaltierte Straßen erreichbar. In der Umgebung lägen Zuckerrohrflächen, Düngemittel-Mischbetriebe und Verkehrsknotenpunkte.
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