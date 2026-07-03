Schluss mit Abhängigkeit: Brasilien macht Dünger zur nationalen Aufgabe

Anzeige / Werbung

Brasilien will seine Dünger-Abhängigkeit reduzieren. Der neue Bergbauplan soll die Importquote bei Phosphor und Kalium bis 2050 um mehr als die Hälfte senken. Dass der Ausstieg aus der Abhängigkeit keine Zukunftsmusik bleiben muss, zeigt ein Unternehmen, das bereits mit der Produktion gestartet ist.

Brasilien will seine Dünger-Abhängigkeit reduzieren. Der neue Bergbauplan soll die Importquote bei Phosphor und Kalium bis 2050 um mehr als die Hälfte senken. Dass der Ausstieg aus der Abhängigkeit keine Zukunftsmusik bleiben muss, zeigt ein Unternehmen, das bereits mit der Produktion gestartet ist.

Die brasilianische Regierung will die Versorgung mit Düngemitteln stärker im eigenen Land absichern. Der Ukraine-Krieg hat den globalen Düngemittelmarkt bereits erheblich belastet und die Importabhängigkeit vieler Agrarländer offengelegt. Auch der Konflikt mit Iran hat reale Engpässe ausgelöst, weil zentrale Energie- und Handelsrouten im Nahen Osten für Rohstoff- und Düngemittelströme wichtig sind. Für Brasilien ist diese Lage besonders relevant: Das Land zählt zu den größten Agrarproduzenten der Welt, ist bei Düngemitteln jedoch weiterhin stark auf Importe angewiesen. Die Regierung will deshalb die heimische Produktion ausbauen und die Landwirtschaft langfristig widerstandsfähiger gegen Lieferausfälle, politische Krisen und Preissprünge machen.

Heimisches Phosphat kommt in den Markt

Für Aguia Resources könnte diese Entwicklung Rückenwind bedeuten. Das Unternehmen hat mit Pampafós im Bundesstaat Rio Grande do Sul bereits einen regionalen Phosphatdünger an den Start gebracht und beginnt nun, diesen schrittweise im brasilianischen Agrarmarkt zu etablieren. Die Produktion soll laut Unternehmen stufenweise hochgefahren werden: zunächst auf rund 4.000 Tonnen pro Monat, später auf 8.000 Tonnen und perspektivisch auf bis zu 12.000 Tonnen pro Monat. Managing Director und CEO Timothy Hoskings erklärte, die ersten Verkäufe würden die Geschäftsstrategie bestätigen. Aguia setzt damit bereits auf eine heimische Phosphatquelle für brasilianische Landwirte - und verfolgt genau jenen Ansatz, den die Regierung mit dem neuen Bergbauplan künftig stärker vorantreiben will.

Nichts mehr verpassen! - Jetzt zum Newsletter anmelden

Brasiliens Versorgung bleibt eine Herausforderung

Phosphor zählt neben Stickstoff und Kalium zu den wichtigsten Pflanzennährstoffen. Er unterstützt die Wurzelbildung, das Pflanzenwachstum und die Ertragsentwicklung. Brasilien gehört zwar zu den größten Agrarproduzenten der Welt, importiert aber weiterhin rund 80 bis 85 Prozent seines Düngemittelbedarfs. Der 2022 gestartete Nationale Düngemittelplan soll diese Abhängigkeit bis 2050 deutlich senken und etwa die Hälfte des Bedarfs durch heimische Produktion decken. Brasilien importierte 2024 insgesamt rund 44,3 Millionen Tonnen Düngemittel. Davon entfielen laut IndexBox-Schätzung etwa 4,9 bis 5,0 Millionen Tonnen auf phosphatische Düngemittel.



Gerade geopolitische Krisen wie der Ukraine-Krieg oder Spannungen im Nahen Osten zeigen, wie anfällig diese Importabhängigkeit ist, wenn Lieferketten unter Druck geraten und Preise steigen. Der Weg zu mehr heimischer Produktion bleibt jedoch schwierig, weil viele Projekte noch an ökologischen, regulatorischen, steuerlichen und logistischen Hürden hängen. Genau hier liegt ein mögliches Plus für Aguia Resources: Das Unternehmen ist mit Pampafós nicht mehr nur in der Planungsphase, sondern hat nach eigenen Angaben bereits die Produktion gestartet und erste Verkäufe an eine Agrargenossenschaft sowie regionale Landwirte gemeldet.