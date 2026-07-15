2,3 Millionen Dollar in sechs Wochen: Phosphat-Verkäufe nehmen Fahrt auf

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Aguia Resources meldet nur sechs Wochen nach der Inbetriebnahme Verkäufe von mehr als 2,3 Millionen A$ (Australischer Dollar). Davon entfielen 1,6 Millionen A$ auf neue Verträge mit drei Agrarhändlern. Mit der ersten kommerziellen Lieferung habe das Unternehmen zugleich den Übergang zum laufenden Produktionsbetrieb erreicht.

Aguia Resources meldet nur sechs Wochen nach der Inbetriebnahme Verkäufe von mehr als 2,3 Millionen A$ (Australischer Dollar). Davon entfielen 1,6 Millionen A$ auf neue Verträge mit drei Agrarhändlern. Mit der ersten kommerziellen Lieferung habe das Unternehmen zugleich den Übergang zum laufenden Produktionsbetrieb erreicht.

Drei Händler sichern sich Pampafos

Aguia erklärte, die neuen Verträge seien mit Trade Sul Agropecuária, Comercial Fraccari und Invernada Agroinsumos geschlossen worden. Die Händler versorgten wichtige Agrargebiete in Rio Grande do Sul, darunter Regionen mit Sojaanbau, Reisanbau und Rinderhaltung. Die Auslieferungen würden zwischen August und Dezember 2026 erfolgen. Die Erlöse würden laut Unternehmen jeweils bei Übergabe der Ware verbucht.



Seit Beginn der kommerziellen Produktion habe Aguia die Vermarktung ausgeweitet. Das Unternehmen berichtete von wachsendem Interesse durch Genossenschaften, Händler und große Landwirtschaftsbetriebe. Gespräche mit Kunden in Brasilien, Uruguay und Paraguay würden zudem auf Nachfrage außerhalb des ersten Zielmarktes hinweisen.



Als zusätzlichen Marktimpuls nannte das Unternehmen den brasilianischen Agrarfinanzierungsplan Plano Safra 2026/27. Über das staatliche Kreditprogramm könnten Landwirte vergünstigte Darlehen für saisonale Betriebskosten erhalten. Dazu zählten Düngemittel, Mittel zur Bodenverbesserung und weitere landwirtschaftliche Produkte. Nach Einschätzung des Managements beginne mit dem Programm die Einkaufsphase für die Sommersaison. Dadurch könnte die Nachfrage nach Phosphatdünger in den kommenden Monaten steigen.