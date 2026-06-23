Rohstoff-Alarm auf dem Acker: Erste Kunden greifen bereits zu

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Aguia Resources will mit Pampafos den nächsten Schritt machen: Vom entwickelten Projekt hin zum Produkt für den brasilianischen Agrarmarkt. CEO Tim Hosking sieht das Unternehmen an einem Punkt, an dem aus Vorbereitung nun Umsetzung werden soll - mit dem Ziel, Pampafos bei Landwirten, Genossenschaften und Händlern sichtbar zu etablieren.
Aguia Resources will mit Pampafos den nächsten Schritt machen: Vom entwickelten Projekt hin zum Produkt für den brasilianischen Agrarmarkt. CEO Tim Hosking sieht das Unternehmen an einem Punkt, an dem aus Vorbereitung nun Umsetzung werden soll - mit dem Ziel, Pampafos bei Landwirten, Genossenschaften und Händlern sichtbar zu etablieren.
Erste Verkäufe: PAMPAFÓS kommt bei Kunden an
Aus dem geplanten Markteintritt wird bei Aguia Resources nun ein erster Praxistest im Markt. Das Unternehmen meldete am 18. Juni 2026, dass die Einführung von PAMPAFÓS in den ersten 14 Tagen
Verkäufe von rund 600.000 australischen Dollar gebracht habe.
Der wichtigste Auftrag kommt von der Agrargenossenschaft Cotrisul aus Caçapava do Sul in Rio Grande do Sul. Sie will 2.000 Tonnen PAMPAFÓS kaufen. Laut Aguia entspricht das einem anfänglichen Umsatz von rund 1,36 Mio. brasilianischen Real beziehungsweise etwa 380.000 australischen Dollar. Zusätzlich seien weitere 1.000 Tonnen an kleinere Landwirte in der Region verkauft worden.
Warum Phosphat anders funktioniert als Gold
Phosphat ist kein Rohstoffgeschäft wie Gold. Bei Gold produziert ein Unternehmen meist Barren oder Konzentrat und verkauft diese an Händler oder Raffinerien. Bei Phosphat ist der Markt näher an der
Landwirtschaft. Entscheidend ist nicht nur der Preis, sondern ob Landwirte dem Produkt vertrauen, es rechtzeitig erhalten und auf ihren Böden gute Ergebnisse sehen.
Aguia muss deshalb mehr leisten als nur Material aus dem Boden holen. Das Unternehmen braucht Vertriebswege, Fachwissen über Böden und einen direkten Zugang zu landwirtschaftlichen Kunden. Genau hier sieht Hosking einen Vorteil: Die Projekte liegen im südbrasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul, einer wichtigen Agrarregion. Das lokale Team kennt nach Unternehmensangaben sowohl den Düngemittelmarkt als auch die Bedürfnisse der Landwirte.
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