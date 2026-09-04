Brasilien startet Rohstoff-Offensive mit milliardenschweren Förderprogrammen

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Brasilien will seine Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen und Düngemitteln verringern. Zwei Gesetzesinitiativen sollen Investitionen mobilisieren, heimische Projekte beschleunigen und neue Produktionskapazitäten schaffen. Davon könnten Bergbauunternehmen ebenso profitieren wie die Landwirtschaft. Noch fehlt jedoch eine entscheidende Unterschrift.
Brasilien will seine Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen und Düngemitteln verringern. Zwei Gesetzesinitiativen sollen Investitionen mobilisieren, heimische Projekte beschleunigen und neue Produktionskapazitäten schaffen. Davon könnten Bergbauunternehmen ebenso profitieren wie die Landwirtschaft. Noch fehlt jedoch eine entscheidende Unterschrift.
Milliarden für kritische Rohstoffe
Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hat Brasiliens Kongress einen Gesetzentwurf für eine nationale Strategie zu kritischen und strategischen Mineralien verabschiedet. Vorgesehen sind ein staatlicher Garantiefonds über zunächst 2 Milliarden Real sowie Steuergutschriften von insgesamt 5 Milliarden Real über fünf Jahre. Der Entwurf liegt Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nun zur Unterzeichnung vor.
Seltene Erden rücken Brasilien ins Zentrum
Brasilien besitzt trotz seiner bislang geringen Förderung die zweitgrößten Reserven an Seltenen Erden weltweit. Nur China verfügt über größere Vorkommen. Das weckt das Interesse der USA und der
Europäischen Union, die ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten reduzieren wollen.
Die Rohstoffe werden für Windkraftanlagen, Elektroautos, Elektronik und Rüstungsgüter benötigt. Mit verlässlichen Regeln und staatlichen Anreizen könnte Brasilien seine Reserven schneller wirtschaftlich erschließen. Doch nicht nur Metalle stehen im Mittelpunkt der neuen Industriepolitik.
Zehn Milliarden Real für heimische Düngemittel
Nach Angaben des brasilianischen Senats sieht Profert über fünf Jahre bis zu 10 Milliarden
Real an staatlichen Zuschüssen für neue, erweiterte oder modernisierte Düngemittelfabriken vor. Die Förderung soll zwischen 2027 und 2031 über Steuergutschriften erfolgen und ist auf jährlich 2
Milliarden Real begrenzt.
Zusätzlich soll der nationale Düngemittelrat Confert eine verpflichtende Beimischungsquote für brasilianische mineralische und synthetische Düngemittel festlegen. Sie soll bei 2 Prozent beginnen und schrittweise auf 10 Prozent im Jahr 2031 steigen. Außerdem sind über die staatliche Entwicklungsbank BNDES Kredite für neue Anlagen, Modernisierungen, Forschung und Logistikinfrastruktur vorgesehen.
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