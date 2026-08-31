Zürich - Die Kreditkartenriesen Visa und Mastercard wollen internationale Geldüberweisungen für Schweizer Bankkunden einfacher machen. Geld an Freunde oder Verwandte im Ausland zu schicken soll künftig ähnlich einfach werden wie etwa mit Twint im Inland. Dafür arbeiten beide Konzerne mit dem Schweizer Gemeinschaftsunternehmen Payinit von Viseca und Cornèr Bank zusammen, wie sie am Montag mitteilten. Payinit baut eine gemeinsame Plattform auf, über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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