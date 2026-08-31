Die jüngste Geschäftsentwicklung von Dräger bestärkt uns in unserer Einschätzung, dass sich die Margen strukturell verbessern dürften. Unterstützt wird dies durch höhere Bruttomargen, ein diszipliniertes Kostenmanagement und operative Hebel. Safety bleibt der wichtigste Ergebnistreiber, während Medical weiteres Normalisierungspotenzial bietet. Selbst ohne die Erstattungen aus Zöllen in Höhe von rund EUR 29 Mio. schätzen wir die zugrunde liegende EBIT-Marge für das GJ26 auf etwa 6,8 %. Die Prognose des Managements für das GJ26 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 2-6 % und einer EBIT-Marge von 6-8 % bleibt aus unserer Sicht erreichbar. Die Q3-Ergebnisse sowie der Capital Markets Day im November in Lübeck sind die nächsten wichtigen Meilensteine, die diese Entwicklung bestätigen sollten. Wir erhöhen unsere mittelfristigen Margenannahmen, heben unser Kursziel von EUR 114,00 auf EUR 130,0 an und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
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