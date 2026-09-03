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Actien-Börse Nr. 36

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Während das Geschäft mit Sicherheitstechnik verlässliche und qualitativ hochwertige Ergebnisbeiträge liefert, besteht im Medizintechniksegment noch Normalisierungspotenzial und damit zusätzlicher Spielraum für die Marge. Das hatten wir bereits avisiert. Der Kurs steht gleichwohl vor einem neuen Hoch. Zum Halbjahr liegt DRÄGERWERK komfortabel innerhalb der Jahresprognose, die ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 6 % (im Mittel auf 3,6 Mrd. €) und eine EBIT-Marge zwischen 6 und 8 % vorsieht. Die Q3-Daten am 29. Oktober sollten das bestätigen. Von größerer Bedeutung ist der Kapitalmarkttag am 18. November, bei dem ein konkreter Fahrplan zum mittelfristigen Ziel einer EBIT-Marge von rund 10 % oder mehr zu erwarten ist. Die Margenwende ist nur zum Teil eingepreist. Von Analystenseite wird das Papier zunehmend hochgestuft. MWB hat das Kursziel frisch auf 130 € angehoben. Mit KGV 12,5 ist die Aktie trotz des Anstiegs noch günstig.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Fed, Schulden, Zinsen: Die Märkte vor der Bewährungsprobe- DAX-Rekord: Das sind die Träger- Augenmerk auf TKMS- Die deutsche Medizintechnik liefert den fälligen Turnaround- VIENNA INSURANCE: KGV 10 ist nur die halbe Rechnung!- SCHLUMBERGER: Geht die Reise weiter?Ihre Bernecker Redaktion /