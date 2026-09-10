Bei Drägerwerk läuft das Geschäft weiterhin sehr gut. Dies belegen überzeugende Zahlen für das erste Halbjahr. So erhöhte sich der Umsatz um 6,2 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro. Bereinigt wäre es gar um 7,7 Prozent nach oben gegangen. Dabei verzeichnete der etwas größere Bereich, die Medizintechnik, ein Umsatz-Plus von 5,5 Prozent, während es bei der Sicherheitstechnik um rund sieben Prozent nach oben ging. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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